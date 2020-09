Igen i 2019 ser udgifter til SU til udenlandske studerende ud til at overstige en halv milliard kroner.

Udgifterne til SU til udenlandske studerende er løbet løbsk og har sprængt alle rammerne for den seneste SU-reform. Sådan lyder kritikken fra Venstre og De Konservative.

Et politisk flertal blev i 2013 enige om, at udgiften ikke "væsentligt måtte overstige" 442 millioner kroner.

Alligevel blev der i 2018 brugt 513 millioner kroner på SU til udlændinge - og i 2019 skønnes det tal at være steget til 520 millioner kroner.

Det viser et folketingssvar fra uddannelses- og forskningsministeren, skriver Berlingske.

SU-reformen blev indført i kølvandet på en EU-dom fra 2013, som afgjorde, at studerende fra EU-lande samt blandt andet Norge og Schweiz har ret til at få SU på lige fod med danske studerende.

Det eneste krav er, at de arbejder 10-12 timer ved siden af studierne.

Siden da er antallet af udenlandske studerende steget fra 5100 i 2014 til 11.900 i 2019 - til trods for flere politiske tiltag for at forhindre det.

- SU-reformens ramme er overskredet, siger Venstres uddannelsesordfører og tidligere uddannelses- og forskningsminister, Ulla Tørnæs, til Berlingske.

- Det er ikke i orden. Det er rigtig, rigtig mange penge. Det har aldrig nogensinde været meningen, at Danmark skulle løfte andre landes uddannelsesbyrde, sådan som tallene tyder på.

Hun peger på, at udenlandske studerende også kan optage SU-lån i Danmark, og at mange ikke tilbagebetaler dem.

De Konservatives uddannelsesordfører, Katarina Ammitzbøll, vil have regeringen til at redegøre for, hvordan den vil sikre, at udgifterne ikke stiger yderligere.

En analyse fra Danske Universiteter viste i 2017, at udlændingene dog er pengene værd. En dimittend fra udlandet har otte år efter dimission i gennemsnit bidraget med 779.000 kroner til samfundsøkonomien, lød det.

Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) mener, at de udenlandske studerende samlet set er "en gevinst for Danmark".

- Men det er klart, at der skal være en balance i det her. Vi skal finde en rimelig balance mellem dem, der kommer hertil, og hvor mange, der efterfølgende bliver her for at arbejde, siger hun til Berlingske.

/ritzau/