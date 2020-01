Minister kalder det alvorligt, at udgifter til SU til udenlandske studerende igen overskrider fastsat loft.

Udgifterne til SU til udenlandske studerende i Danmark fortsætter med at stige.

Det viser en ny opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

I 2013 blev der udbetalt 88 millioner kroner i SU til studerende.

I 2018, der er det seneste år, som er opgjort, landede beløbet på 513 millioner kroner. Altså over en halv milliard.

- Det er en udvikling, vi har kunnet se i en årrække. På den måde er tendensen ret klar. Men det gør det ikke mindre alvorligt, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Antallet af udenlandske studerende, der får SU i Danmark, er nærmest eksploderet siden en EU-dom i 2013.

Den slog fast, at borgere fra EU-lande samt blandt andet Norge og Schweiz har ret til SU på lige fod med danske studerende.

Det eneste krav er, at de arbejder 10-12 timer om ugen ved siden af studierne. Dermed får de status som vandrende arbejdstagere.

Allerede i 2013 forudså politikerne, at det kunne få udgifterne til at stige voldsomt.

Det fik den daværende SRSF-regering og de blå partier til at indgå et forlig, som indførte et loft over de samlede SU-udgifter til udlændinge på 442 millioner kroner.

Det blev overskredet i 2017 og var medvirkende til, at den tidligere regering indførte et loft over antallet af engelsksprogede studiepladser.

Det skulle medvirke til at begrænse optaget af udenlandske studerende.

Men det har ikke været muligt at se en effekt. I hvert fald er loftet i 2018 overskredet med 60-70 millioner kroner.

Det får nu ministeren til at indkalde forligspartierne til en drøftelse.

- Den tidligere regering havde et loft som deres bud på en løsning. Men vi har ikke set en effekt af det endnu.

- Derfor må vi i fællesskab se, hvad vi har af redskaber, og hvad der ellers er af muligheder, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Ministeren vil ikke sige, hvad hun selv har af bud på løsninger.

- Det vil jeg dele med forligspartierne, siger hun.

Partierne bag SU-forliget tæller alle partier minus Alternativet og Enhedslisten. De mødes på tirsdag for at drøfte sagen.

/ritzau/