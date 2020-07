Regeringen nævnte aldrig, at Sundhedsstyrelsen 16. april vurderede, at udeservering igen var forsvarligt.

I slutningen af april var de fleste restauranter og barer tvunget i knæ af coronakrisens medfølgende restriktioner, og de var ivrige efter at åbne for i hvert fald udeservering.

Det skete først 18. maj. Og hvad offentligheden ikke vidste, var, at Sundhedsstyrelsen allerede over en måned inden 16. april havde sagt god for udeservering.

Det skriver Politiken fredag, efter at have set en aktindsigt, som avisen har fået hos Sundhedsstyrelsen.

I midten af april spurgte Sundheds- og Ældreministeriet hos Sundhedsstyrelsen, om der kunne opstilles særlige krav, der kunne muliggøre udeservering.

Og det kunne der, mente styrelsen. Den oplistede blandt andet afstandskrav og god hygiejne som forudsætninger for udeservering, skriver Politiken.

Samtidig faldt smitten med coronavirus i slutningen af april. Kontakttallet - det, der tidligere blev kaldt smittetrykket - var under 1.

Alligevel skulle der gå mere end en måned, før restauranterne igen kunne servere på landets pladser og fortove.

Regeringen nævnte ikke, at styrelsen sagde god for genåbningen af udeservering.

Hos brancheorganisationen Horesta undrer man sig. For i flere uger drøftede man udeservering uden at kende til oplysningen fra styrelsen, fortæller politisk direktør i Horesta Kirsten Munch Andersen til Politiken.

- Nu kan vi se, at restriktionerne på udeservering blev opretholdt i en måned, selv om Sundhedsstyrelsen sagde noget andet. Spørgsmålet er jo så nu, om der egentlig er sundhedsfagligt belæg for de restriktioner, der er for branchen i dag, siger hun til Politiken.

Jacob Niebuhr, der er formand for brancheforeningen Danske Restauranter og Caféer, er ikke overrasket.

Under hele genåbningen har branchen haft en følelse af, at beslutningerne "har været politisk og ikke sundhedsfagligt funderet", siger han til avisen.

/ritzau/