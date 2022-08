Lyt til artiklen

Det var forkert, da Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på et pressemøde onsdag fortalte, at de ikke havde koordineret med Statsministeriet.

Det fortæller styrelsen til Politiken.

Pressemødet drejede sig om de indblandede embedsmænd fra minkskandalen, og hvilke sanktioner der ville blive pålagt dem.

Også over for B.T.s journalist på stedet nægtede styrelsen, at pressemødet var koordineret med Statsministeriet.

Invitationen til pressemødet kom blot 56 minutter, før det gik i gang. Ydermere var pressemødet af høj offentlig interesse, men det til trods måtte pressen ikke filme på mødet.

På mødet blev fire embedsmænds skæbner delt med offentligheden.

De fire embedsmænd havde gjort sig skyldige i grove tjenesteforseelser og brud på sandhedspligt og legalitetsprincippet, da minkavlerne i november 2020 fik besked på at aflive alle mink, uden at der var lovhjemmel til det.

Henrik Studsgaard fra Fødevare- og Miljøministeriet blev fritaget for tjeneste, og det samme blev rigspolitichef Thorkild Fogde.

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, slap med en 'advarsel', og Justitsministeriets departementschef, Johan Legarth, slap også med en mild sanktion.

Og det var koordineret mellem styrelserne og ministerierne.

»Der har været praktisk koordination mellem de involverede ministerier, og det er således en fejl, at der på det tekniske pressemøde blev svaret, at der ikke havde været koordination på tværs af ministerierne,« skriver styrelsen til Politiken.