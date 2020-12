I september foretog Fødevarestyrelsen rundringninger til flere selskaber, der leverer minkaflivningsvogne.

I midten af september - halvanden måned inden regeringen på et pressemøde meddelte, at alle mink skulle aflives - var Fødevarestyrelsen begyndt at ringe til leverandører af aflivningsvogne til mink

Det skriver Politiken.

Den 14. september modtog 2M Group, der bygger vogne med kasser til gasning af mink, ifølge firmaets logbog det første opkald fra styrelsen, skriver avisen.

Et af opkaldene beskriver Simon Madsen, direktør i 2M Group, således:

- Han spurgte, hvor mange aflivningsmaskiner vi kunne levere, hvis der skulle opstå en situation, hvor det blev nødvendigt at aflive en hel masse mink, siger Simon Madsen til Politiken.

På tidspunktet for opkaldene i september var strategien offentligt fortsat inddæmning af virusset på minkfarme.

Dengang var der ifølge avisen registreret smitte på lidt under 20 minkfarme i Nordjylland.

Fra flere minkavlere lyder kritikken nu, at der hele tiden har været planlagt en masseaflivning, der ville gøre det af med branchen.

Den 1. oktober besluttede regeringen på sundhedsmyndighedernes anbefaling at slå alle smittede besætninger samt besætninger inden for en radius af 7,8 kilometer ned.

4. november annoncerede regeringen en nedlukning af syv nordjyske kommuner, og at alle landets mink skulle aflives.

Fødevarestyrelsen oplyser til Politiken, at der i oktober blev indkøbt i alt 48 aflivningsvogne.

Den oplyser, at arbejdet med finde vognene blev indledt i august:

- På dette tidspunkt vender vi udfordringerne med at fremskaffe fangere og aflivningsvogne en helt normal procedure og udtryk for rettidig omhu, skriver styrelsen i et svar til avisen.

Styrelsen oplyser ikke, hvem der har taget initiativ til afsøgningen og heller ikke anledningen.

Flere partier kritiserer, at der ikke hidtil været offentlig diskussion om rundringningerne. Det gælder blandt andet hos DF, Enhedslisten, Konservative og Venstre.

/ritzau/