Der skal være øget kontrol af, om virksomheder indberetter den korrekte skat og bedre opfølgning.

Statsrevisorerne kritiserer, at Skattestyrelsen ikke har været bedre til at kontrollere, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat.

Det betyder ifølge skatteborgernes vagthund, at der er risiko for fejl og svig i virksomhedernes indberetning, hvilket kan betyde et tab af skatteindtægter. Det betyder dog ikke, at det nødvendigvis er sket.

Det beskrives som "utilfredsstillende", hvilket er middel på skalaen for Statsrevisorernes kritik.

A-skat er den skat, som borgerne betaler af deres primære indtægt, som typisk består af arbejdsløn, dagpenge, pensioner, SU med mere. Det er arbejdsgiveren, der står for at indberette indkomsten til Skat.

Det er op til Skattestyrelsen at kontrollere, om virksomhederne indberetter den korrekte skat.

Statsrevisorerne kritiserer yderligere, at muligheden for bøder ikke benyttes i højere grad.

- Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Skattestyrelsen ikke udnytter hjemlen i lovgivningen til at give tvangsbøder i de særlige tilfælde, hvor virksomheder har fået mange foreløbige fastsættelser af A-skat, lyder det.

Skattestyrelsen undlader at rykke alle virksomheder, som ikke indberetter skatten til tiden. Der bliver kun sendt påmindelser til de virksomheder, der har opgivet en e-mailadresse.

