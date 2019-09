Skatteminister er forarget over, hvordan multinationale selskaber udnytter EU til at slippe for selskabsskat.

Når multinationale virksomheder som Nike, Facebook eller Google dirigerer overskud, som er tjent på forretninger i Danmark, til andre lande for at slippe for skat, så sendes 84 af hver 100 kroner til et andet EU-land.

Danmark mistede på den måde 6,9 milliarder kroner i selskabsskat i 2016. Det skriver Politiken fredag.

Og billedet er nogenlunde det samme i en stribe andre lande i Europa. Det viser ny forskning i, hvordan multinationale virksomheder flytter rundt på deres overskud for at slippe billigst muligt i skat.

Det nye studie er blevet til i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Berkeley University i Californien.

- Europæiske lande er de største tabere, fordi vi internt i lande som Irland, Holland og Luxembourg har kattelemme til at få penge uden om beskatning i EU, siger Ludvig Wier, en af forskerne bag de nye tal.

- Uden dem ville det ikke kunne betale sig at føre overskud fra Danmark til for eksempel Bermuda, fordi Danmark ville kræve skat af pengene. Men kattelemmene gør os forsvarsløse, tilføjer han.

Over for Politiken siger skatteminister Morten Bødskov (S), at tallene "forarger" ham.

- I Socialdemokratiet sagde vi før valget, at ræset mod bunden skal stoppes. Derfor har vi været positive over for, at der i EU bliver lagt en fælles bund under selskabsskatten.

- Der er ikke nogen nemme løsninger, og det kræver enighed i Bruxelles. Men det er helt nødvendigt, at vi finder fælles fodslag i EU for at undgå, at finansieringen til det europæiske velfærdssamfund smuldrer, siger Bødskov.

OECD, den vestlige verdens økonomiske samarbejdsorganisation, har siden 2013 arbejdet på at begrænse udhulingen af landenes skattegrundlag gennem såkaldt profit shifting, hvor multinationale virksomheder flytter overskud fra højskattelande til skattely-lande.

Det nye studie for 2016, som er en opdatering af en tilsvarende undersøgelse for 2015, viser, at det foreløbig ikke har påvirket adfærden hos de multinationale virksomheder.

I både 2015 og 2016 flyttede de 36 procent af deres globale profitter 4500 milliarder kroner i skattely.

De lande, som overskuddene er flyttet fra, mistede skatteindtægter for 1300 milliarder kroner, skriver Politiken.

/ritzau/