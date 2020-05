Rockwool Fonden har som de første undersøgt beskæftigelseseffekten af integrationsydelsen fra 2015.

Integrationsydelsen, der er cirka halvt så stor som kontanthjælp, får ikke flere kvinder i arbejde. Til gengæld øger den andelen af mandlige flygtninge, der har været i arbejde efter ti måneder, fra de kom til Danmark, fra fire procent til knap det dobbelte.

Det viser et nyt studie af integrationsydelsen lavet af Rockwool Fonden, skriver Information.

Alt i alt har integrationsydelsen ifølge Jacob Nielsen Arendt, der er forskningsleder i Rockwool Fonden og står bag undersøgelsen, en relativt stor beskæftigelseseffekt for mændene.

- Det er klart, at det er marginalt, i forhold til hvor mange der stadig ikke er i arbejde. Men jeg vil betegne det som en markant beskæftigelseseffekt for mændene, siger han til Information.

Den socialdemokratiske regering nedsatte i efteråret den såkaldte Ydelseskommission, som skal komme med anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem.

Formand for kommissionen er forskningsdirektør i Vive Torben Tranæs, som har læst den nye undersøgelse. Datagrundlaget er ifølge ham vanskeligt, men undersøgelsen ser "solid" ud, og kommissionen vil granske materialet nærmere, siger han.

- Der er tale om en stor beskæftigelseseffekt relativt set med en fordobling for mændene. Det er dog ikke ualmindeligt, at man får store relative effekter, når gruppens udgangspunkt er meget lavt, siger Torben Tranæs til Information.

Integrationsydelsen blev indført i 2015 for at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde og for at nedbringe antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark.

Rockwool Fondens undersøgelse af integrationsydelsen viser også, at den lave indkomst har nogle utilsigtede effekter. Det gælder øget småkriminalitet og flere lægebesøg blandt kvinderne.

Nyankomne flygtninge skal dog slet ikke have en forsørgelsesydelse, som vi kender den i dag, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Information.

I stedet skal de, som ikke er i arbejde, tilbydes et integrationsprogram, hvor man får penge for hver time, man deltager, mener han.

Venstres ordfører for integrationsydelse, Morten Dahlin, er glad for at se, at ydelsen får flere mænd i arbejde.

- Det er gode nyheder, at vi får flere med i fællesskabet, og det er endnu engang et vidnesbyrd om, at de lave ydelser virker, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Desværre viser studiet også, at kvinderne stadigvæk hænger efter. Det er ikke godt nok. Meget tyder desværre på, at der i flere tilfælde er tale om social kontrol i de miljøer, hvor vi ser en meget høj andel af ledige indvandrerkvinder, siger Morten Dahlin.

/ritzau/