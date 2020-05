Med udsigt til stor søgning mod videregående uddannelser bør man se på optaget, mener gymnasieelever.

Der er udsigt til en stor stigning i søgningen mod de videregående uddannelser til sommer på grund af coronakrisen.

Det forventes at give flere afslag, og derfor bør man fra politisk side overveje at skrue op for optaget.

Sådan lyder det fra Martin Mejlgaard, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

- Man bør se på, om man har dimensioneret for hårdt på nogle af uddannelserne, og om man kan lette lidt på det.

- Med en øget søgning kommer der også til at være et højere pres på karakterkravene på nogle uddannelser, siger han.

Flere studiepladser kan potentielt betyde, at man uddanner flere, end der er job til, men Martin Mejlgaard mener, at man skal passe på med at overvurdere den risiko.

- Det er ikke, fordi vi opfordrer til frit optag, men vi ved ikke præcis, hvordan arbejdsmarkedet ser ud om ti år, siger Martin Mejlgaard.

Udsigten til en større søgning mod uddannelserne er baseret på erfaringer fra tidligere kriser.

Under finanskrisen i 2008 betød det, at antallet af afslag steg med 50 procent til 13.689, skriver Politiken.

Hvis flere søger mod uddannelserne i år på grund af coronakrisen, kan det betyde et brud på de seneste års udvikling, hvor en større andel har fået studieplads på deres førsteprioritet.

Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil ikke øge antallet af pladser, da der forventes at være over 400 uddannelser med ledige pladser trods den øgede søgning.

Hun siger til Politiken, at de unge skal søge bredere - både fagligt og geografisk.

Det er Martin Mejlgaard delvist enig i.

- Vi synes, at det er vigtigt, at når man søger ind på en uddannelse, så skal det være noget, man brænder for.

- Men samtidig er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvad der er af uddannelser at vælge imellem, og det kan give mening at søge lidt bredere, siger Martin Mejlgaard.

