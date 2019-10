Taxameterløft videreføres ikke, og uddannelsesloft er ikke i finanslov. Det efterlader skuffede studerende.

Regeringen vil droppe det udskældte omprioriteringsbidrag på de videregående uddannelser, men nogle uddannelser mister også penge, og en afskaffelse af uddannelsesloftet er ikke en del af forslaget.

Derfor er de studerende skuffede over regeringens samlede finanslovsudspil. Johan Hedegaard Jørgensen, formand for Danske Studerendes Fællesråd, kalder udspillet "uambitiøst".

- Det eneste, de gør, er at stoppe blødningen, siger han.

Onsdag er hele regeringens finanslovsforslag offentliggjort. Omprioriteringsbidraget på de videregående uddannelser skal fjernes, lyder det. Gennemføres det, annulleres besparelser på 300 millioner kroner på de videregående uddannelser i 2020.

Men samtidig ønsker regeringen ikke at videreføre det såkaldte taxameterløft på de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser.

Stoppet af løftet betyder, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser samlet får fjernet cirka 290 millioner kroner.

- Det er uddannelser, som allerede nu er enormt udsultet. Det får den betydning, at der kommer til at være fyringer, og nu skal vi studerende gå og være bange for, om vores undervisere bliver fyret ved årsskiftet.

- Vi skal også være bange for, om der bliver endnu længere svartider, endnu mindre undervisning og endnu mindre feedback, siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Omprioriteringsbidraget for de videregående uddannelser har betydet årlige besparelser på to procent.

Regeringens forslag til finansloven skal først forhandles og have flertal, før den endelige finanslov er klar. Derfor håber Johan Hedegaard Jørgensen, at der er håb for, at finansloven falder anderledes ud.

- Det ville være klædeligt for en regering, der gerne vil prioritere unge og uddannelse, at de droppede uddannelsesloftet, og at man gjorde taxameterløftet permanent, så vi ikke hvert år skal være nervøse for, om der skal spares på humaniora og samfundsvidenskab.

- Og helt generelt skal der geninvesteres i uddannelse, siger han.

I forståelsespapiret fra regeringsforhandlingerne i juni står der, at "en ny regering vil også afskaffe uddannelsesloftet". En afskaffelse af det er dog ikke en del af finanslovsforslaget.

/ritzau/