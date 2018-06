Lørdag middag er der konstateret strømsvigt i dele af Roskilde, hvilket påvirker trafikken mod Roskilde Festival.

Lyssignaler ved Roskilde er på grund af det strømsvigt, der har ramt dele af Roskilde, gået i sort. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Politihjemmeværn og politiet er derfor på plads for at afvikle trafikken.

'Hav tålmodighed som trafikant', lyder rådet fra politiet.

Roskilde: strømsvigt i dele af Roskilde, således at lyssignaler er "gået i sort". Trafik til #rf18 Roskilde Festival påvirkes heraf. Politihjemmeværn og politiet forsøger afvikling af trafikken efter bedste evne. Hav tålmodighed som trafikant #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) June 30, 2018

Til B.T. oplyser kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi ved 13-tiden, at der er kommet strøm tilbage i enkelte af de lyskryds, som politiet er til stede ved i den sydlige del af byen i forbindelse med festivalen.

»Andre lyskryds er stadig sorte. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, at det netop sker nu før åbningen af festivalen,« fortæller han.

Umiddelbart ser trafikken dog ud til at glide fint ved Holbækmotorvejens afkørsel 12 mod Roskilde.

»Men det er så først, når man kommer væk fra motorvejen og op i de almindelige gader, at man kommer til at opleve det med sorte lyskryds,« forklarer Martin Bjerregaard.

I forvejen har politiet fokus på den kø, der forventes at opstå omkring Holbækmotorvejens afkørsel 12 og nærliggende veje ved indgangsområderne til festivalpladsen, som åbner lørdag eftermiddag klokken 16.

'Politihjemmeværnet, festivalens egne servicemedarbejdere og politiet er klar til at foretage den fornødne indsats, så flest mulige festivalgæster kan komme frem til indgangsområderne til den officielle åbning kl. 16.00. Gæster til Roskilde Festival opfordres dog til at tage offentlig transport til området, idet kørsel i bil kan forventes at blive en tidsmæssig langvarig affære', lyder det i Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.