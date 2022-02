Pernille Vermund og Nye Borgerlige er raget uklar med Nye Borgerliges Ungdom, efter at Pernille Vermund torsdag eftermiddag lagde et indlæg op på Facebook.

I indlægget taler Pernille Vermund for en øget indvandring fra forskellige lande, herunder Indien og Mexico, for at komme Danmarks problemer med manglende arbejdskraft til livs.

Indlægget skrev hun, efter hun og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt havde stillet sig på hver sin side i debatten om, hvordan Danmark skal løse problemerne med den manglende arbejdskraft.

Vermund har lavet en aftale med de blå partier – dog uden Dansk Folkeparti – om at tiltrække arbejdskraft fra adskillige lande, herunder Indien, Mexico, Kina og Singapore. Noget, som Dansk Folkeparti er inderligt imod.

Malte Larsen, Nye Borgerliges Ungdoms formand, er uenig med Pernille Vermund i, at Danmark skal invitere udlændinge fra lande som Mexico og Indien til Danmark. Her er han på B.T. til debat. Vis mere Malte Larsen, Nye Borgerliges Ungdoms formand, er uenig med Pernille Vermund i, at Danmark skal invitere udlændinge fra lande som Mexico og Indien til Danmark. Her er han på B.T. til debat.

Og netop Nye Borgerliges politik på den sag rammer skævt hos Malte Larsen, formand for Nye Borgerliges Ungdom. Han lagde et modsvar op på Facebook torsdag aften, hvor han ærgrede sig over moderpartiets holdning.

»Hvis vi modtager mange personer fra lande som Kina eller Indien, så er det lande, som kulturelt er meget anderledes fra os i Danmark,« siger Malte Larsen og fortsætter:

»Det mener jeg skader den sammenhængskraft, som vi har i Danmark. Hvis vi tager imod for mange, der har helt andre traditioner og kultur i forhold til os selv, så mister vi den gensidige tillid og forståelse, som vi har for hinanden,« siger Malte Larsen.

Han anfægter i øvrigt præmissen om, at det er nødvendigt at tiltrække et så stort antal personer til Danmark, som Finansministeriet mener, at vi i Danmark kommer til at mangle. I alt 84.000 arbejdende personer.

Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund,er havnet i et politisk slagsmål med sit eget partis ungdomsafdeling. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund,er havnet i et politisk slagsmål med sit eget partis ungdomsafdeling. Foto: Ida Marie Odgaard

»Vi mener, at det er fornuftigt at droppe den modregning, som sker i pensionen, hvis man tager et arbejde. Vi vil også gerne sænke dimittendsatsen for nyuddannedes dagpenge, så de kommer hurtigere i arbejde, og gerne gøre SU lånebaseret,« siger Malte Larsen.

Han så også gerne, at man tog fat på at lukke det, han kalder »pseudouddannelser«, som har lille værdi for arbejdsmarkedet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Pernille Vermund. I sit indlæg på Facebook peger hun dog på, at der i hendes øjne er meget stor forskel på at invitere mexicanere eller indere til Danmark i forhold til personer fra mellemøstlige lande.

»Jeg deler ikke DFs og Morten Messerschmidts modstand imod alle udlændinge,« indleder Vermund og fortsætter:

»Udlændinge fra vestligt orienterede lande, der kommer for at arbejde, falder næsten altid godt ind i det danske samfund og giver sjældent problemer,« skriver Vermund.

Hun påpeger, at netop disse udlændinge giver »et vægtigt bidrag til dansk økonomi«.

»Det er, når udlændinge kommer fra muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika, at vores erfaringer er meget dårlige,« skriver hun.

»Og ja, både Indien og Mexico er på listen, men helt ærligt, vi har ingen problemer med mennesker fra de to lande,« skriver hun.

Tværtimod påpeger Vermund, at udlændinge fra de to lande bidrager og begår meget mindre kriminalitet end den danske befolkning generelt.