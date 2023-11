Borgmester i Struer, Mads Jakobsen, forlader sin post.

Det skriver TV Midtvest.

For tre måneder siden blev Struer-borgmesteren sygemeldt med stress, men nu vælger han altså at forlade politik.

Han har anmodet om at træde ud af kommunalbestyrelsen i Struer fra og med 31. januar 2024.

Det oplyser Venstres lokalforening i Sture i en pressemeddelelse.

Her skriver Mads Jakobsen også, at han, da han blev sygemeldt, egentlig havde tænkt sig at vende tilbage til sin post.

»Jeg må imidlertid erkende, at selvom jeg har det rigtigt godt både fysisk og psykisk, er jeg stadig ikke tilbage på min fulde arbejdskapacitet. Derfor træffer jeg beslutningen nu, så der kan skabes klare linjer for ledelsen af både Struer Kommune og Venstre,« skriver han i pressemeddelelsen.

Mads Jakobsen har siddet i byrådet i mere end 20 år, og han har været borgmester i Struer siden 1. januar 2022.

Det er hans anden periode som borgmester. Han var første gang borgmester fra 2014 til 2017.

Mads Jakobsens stedfortræder, Marianne Bredal, fungerer i øjeblikket som borgmester. I nærmeste fremtid beslutter byrådet, hvorvidt hun skal fortsætte på posten.