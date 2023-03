Lyt til artiklen

Der skal laves mere klare rammer for ministres brug af sociale medier.

Det vurderer Dybvad-udvalget i ny rapport, der i dag er blevet offentliggjort. Det er samme rapport, der også mener, at der skal strammes op i ministerierne for at undgå en ny minksag.

I Dybvad-udvalgets rapport nævner en anonym minister, at 'de sociale medier giver magten tilbage til politikerne, idet de tillader dem at kommunikere uden de almindelige medier som mellemmand.'

Statsminister Mette Frederiksen (S) har før fået kritik for at bruge for meget tid på de sociale medier.

Statsminister Mette Frederiksen (S) ses her under besøg fornylig i en skole. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) ses her under besøg fornylig i en skole. Foto: Ida Marie Odgaard

»Mette Frederiksen vil hellere bruge sine egne sociale medier og tegne et billede af, at hun er helt nede på jorden med makrelmadder og vinduespudsning, end hun vil stille op og svare på kritiske spørgsmål om sine beslutninger og politik,« sagde Venstres daværende politiske ordfører, Sophie Løhde, 5. oktober 2021 til B.T.

Hun er som bekendt inderigs- og sundhedsminister i den nuværende SVM-regering.

Dybvad-udvalget konstaterer, at Statsministeriet og Justitsministeriet lige nu ser på retningslinjer for ministres brug af sociale medier, og kommer i den forbindelse med fire klare anbefalinger.

'Udvalget anbefaler, at det indgår i de nævnte arbejder, at der skabes klare rammer for ministres brug af sociale medier. Det bør i den forbindelse sikres, at der kan skelnes klart mellem profiler, der føres af et ministerium, og profiler, der føres af ministeren selv som privatperson eller partipolitiker,' skriver Dybvad-udvalget.

Anbefalinger om brug af sociale medier Helt konkret anbefaler Dybvad-udvalget de her fire punkter: At der skabes klare rammer for ministres brug af sociale medier, herunder at der skal kunne skelnes klart mellem profiler, der føres af et ministerium, og profiler, der føres af ministeren privat.

At ministres private profiler ikke anvendes som den primære kommunikationskanal for lancering af officielle nyheder mv. på ministerens ressortområde.

At der ved embedsværkets bistand til opslag på ministres private profiler er særlig opmærksomhed på princippet om partipolitisk neutralitet.

At ministre som det helt klare udgangspunkt undlader at blokere for adgang til private profiler, der anvendes til opslag vedrørende funktionen som minister. Kilde: Dybvad-udvalget.

Ligeledes vil Dydvad-udvalget have, at det ikke er ministres private profiler, der primært bruges til at lancere nyheder fra ministeriet.

'Det bør også sikres, at ministres private profiler ikke anvendes som den primære kommunikationskanal for lancering af officielle nyheder mv. på ministerens ressortområde.'

Endelig vil udvalget have mere klare rammer for, hvornår en minister kan blokere brugeres adgang til profiler.

'Udvalget finder i den forbindelse, at ministre, som anvender private profiler til opslag vedrørende funktionen som minister, som det helt klare udgangspunkt bør undlade at blokere,' skriver udvalget.

