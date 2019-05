Jo længere vi bevæger os ind i valgkampen, jo mere ser det ud til at gå nedad i målingerne for det nye parti Stram Kurs, der nu nærmer sig spærregrænsen.

2,4 procent af vælgerne ville stemme på partiet, hvis der var folketingsvalg i dag.

Det viser en ny meningsmåling, som YouGov har foretaget for B.T. – og dermed går partiet ét mandat tilbage og nærmer sig spærregrænsen på 2,0 procent.

Ifølge journalist og politisk kommentator Erik Holstein sker der det, at Stram Kurs har mistet nyhedsinteressen, som de i den grad levede højt på i starten – sammen med en hel del sensationer.

»Der var mange, der tillagde dem alt for stor vægt. De fik vildt stor dækning i forhold til deres reelle betydning. Nu er mediedækningen blevet mere normal, og derfor får de sværere ved at holde opbakningen,« siger Erik Holstein til B.T.

Men det er for tidligt at konkludere noget, mener han og peger på, at de stadig har en reel chance for at komme ind.

»Men sådan et parti er meget svært at spå om, for man har ikke faste data, da det er så nyt, og det er små grupper af vælgere.«

»Derfor er det meget sværere at sige med Stram Kurs end eksempelvis Klaus Riskær, der for alvor er dømt ude,« siger han.

Anderledes positivt ser det ud for Radikale Venstre.

De vil ifølge YouGov-målingen kunne bryste sig af 8,0 procent af danskerne stemmer, hvis der var valg i dag.

Det er ikke bare en forbedring på 1,1 procentpoint i forhold til den seneste YouGov-måling, men også den hidtil bedste måling for partiet ved dette valg.

Med 8,0 procent af danskernes stemmer står partiet til at få 14 mandater, og det er nærmest en fordobling i forhold til valget i 2015, hvor de fik 8 mandater.

Og det ser ganske positivt ud for rød blok.

I dagens måling øger rød blok deres antal af mandater med to fra 96 til 98 i forhold til gårsdagens måling.

Intet ligger dog fast endnu.

Med en uge tilbage til folketingsvalget kan meget fortsat nå og ske.