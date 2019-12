Partiet bliver midlertidigt udelukket fra at indsamle vælgererklæringer, fordi der er mistanke om snyd.

Valgnævnet udelukker midlertidigt partiet Stram Kurs fra at indsamle vælgererklæringer til både folketingsvalg og valg til EU-Parlamentet.

Det skriver nævnet på sin hjemmeside.

Det sker på grund af mistanke om snyd, og derfor får partiet et gult kort.

Det betyder, at det indvandrerkritiske parti ikke må indsamle yderligere erklæringer, indtil nævnet træffer en endelig afgørelse.

- Valgnævnets afgørelse om midlertidigt at udelukke Stram Kurs fra fortsat at indsamle vælgererklæringer indebærer, at Stram Kurs ikke kan indsamle vælgererklæringer, hverken digitalt eller papirbaseret, lyder det.

/ritzau/