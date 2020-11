Trommerne kan høres på lang afstand. De buldrer rytmisk fra Christiansborgs slotsplads, hvor et stort antal aktivister er mødt op for at demonstrere mod epidemiloven.

De, der ikke ejer en tromme, bruger grydelåg, skeer og andre metalgenstande til at frembringe en øredøvende larm, der gør det umuligt at føre en samtale. Mange har også taget fakler og skilte med. Kun høtyvene mangler.

Når en taler stiller sig op ved mikroanlægget foran indgangen, stilner larmen af for en stund.

»Det eneste der larmer mere end jer, det er vores medborgeres stilhed. Den larmer rigtig, rigtig meget. Mediernes non-dækning af epidemiloven, den larmer også,« råber en kvindelig taler i mikrofonen.

Demonstration imod regeringen og epidemiloven foran Christiansborg i København, fredag den 13. november 2020.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere Demonstration imod regeringen og epidemiloven foran Christiansborg i København, fredag den 13. november 2020.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

Epidemiloven blev hastebehandlet af Folketinget i marts, da de første tilfælde af covid-19 blev konstateret i Danmark. Loven gør det blandt andet muligt for at myndighederne at indføre forsamlingsforbud, tvangsbehandle coronasmittede og indføre tvangsvaccinering af befolkningen.

Navnlig det sidste punkt er det, der har fået mange til at møde op på Slotspladsen med skeer og grydelåg.

»Vi ønsker ikke at være en del af en tvangsvaccine, hvor vi ikke aner, hvad der er i vaccinen, og hvor vi ikke ved, hvad det vil gøre ved folk ude i fremtiden,« siger Falke Mikailsen, der er en af talerne.

Fra talerstolen bliver der ikke alene tordnet mod de udvidede beføjelser, epidemiloven giver myndighederne.

Demonstration imod regeringen og epidemiloven foran Christiansborg i København, fredag den 13. november 2020.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere Demonstration imod regeringen og epidemiloven foran Christiansborg i København, fredag den 13. november 2020.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix) Foto: Nils Meilvang

Emner som pædofili, Jeppe Kofoed og mink bliver også luftet, ligesom flere talere stiller spørgsmåltegn ved, om covid-19 overhovedet eksisterer.

Demonstrationer mod epidemiloven har stået på i flere uger, men fredagens demonstration er den hidtil største.

For de demonstranter, B.T. taler med, er det de udvidede beføjelser, epidemiloven giver myndighederne, der fører til frustrationer og skepsis.

»Jeg bryder mig ikke om tvang. Jeg bryder mig ikke om, at vi skal have en måde at omgås, som ikke er frivillig og baseret på kærlighed,« siger Jane Lundgaard, der har taget opstilling foran rytterstatuen af Kong Frederik den 7.

Coronaskeptikeren Rikke Louise Andersen demonstrerer på Christiansborg for at gøre opmærksom på epidemiloven. Foto: Mathias Svold Vis mere Coronaskeptikeren Rikke Louise Andersen demonstrerer på Christiansborg for at gøre opmærksom på epidemiloven. Foto: Mathias Svold

Flere demonstranter stiller spørgsmålstegn ved, om coronavirus er så alvorlig som myndighederne hævder, og der er også stor skepsis over for, om de mange restriktioner overhovedet har en effekt.

Demonstrationerne har stået på i flere dage og torsdag blev politiet angrebet med kasteskyts under en demonstration, der havde samlet omkring 100 mennesker. En demonstrant understreger fredag overfor B.T., at ballademagerne var en udefrakommende fraktion, der ikke har noget med de fredelige demonstranter at gøre.

Efter at have fyldt luftrummet omkring Christiansborg med støj bevægede en del af demonstrationen ud på et larmende fakkeloptog gennem Københavns gader.

Epidemilovgivningen gælder foreløbig frem til 1. marts næste år, da lovgivningen er omfattet af en såkaldt solnedgangsklausul. Partierne i folketinget er enige om at hastelovgivningen allerede skal evalueres til november i år.