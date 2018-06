Kun Alternativet, SF og Radikale glæder sig over, at EU er på vej til at indføre øremærket barsel til mænd.

København. Der er langt fra entydig begejstring i Folketinget, efter at det er kommet frem, at EU er tæt på at vedtage et direktiv, der vil øremærke to måneders barselsorlov til fædre.

Regeringen er modstander af direktivet, og Dansk Folkeparti mener, at EU skal blande sig helt uden om.

- Det er et nationalt anliggende, siger ligestillingsordfører Karina Adsbøl (DF).

- Og vi er imod øremærket barsel. Det er et familieanliggende.

Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, har tidligere været tilhænger af øremærket barsel. Men i 2013 opgav partiet at indføre det.

Socialdemokratiet går fortsat ind for, at mænd skal tage en større del af barslen. Men familierne bør have valgfrihed. Og det bør ikke være EU, der skal diktere de danske orlovsregler, lyder det.

- Det er noget, som Danmark kan løse selv og bør løse selv, siger Rasmus Horn Langhoff.

Han forklarer, at den sidste del af de danske forældres orlov i dag fordeles med udgangspunkt i, at moren holder alle 32 uger. Det vil S have ændret, så orloven i udgangspunktet er fordelt.

Men familierne skal fortsat kunne vælge at gøre det anderledes.

Heller ikke Enhedslisten er glad for, at EU er på vej med en hjælpende hånd til at få indført partiets politik.

- Det her er ikke et grænseoverskridende problem og dermed ikke noget, som EU bør beskæftige sig med, siger EU-ordfører Nikolaj Villumsen.

- Vi mener helt grundlæggende demokratisk, at det er en beslutning, der bør træffes i Folketinget, siger han.

Faktisk er det kun De Radikale, SF og Alternativet, der er begejstrede for udsigten til øremærket barsel sikret af EU.

- Når vi reserverer flere uger til fædre, ligesom mødre har det, kommer vi et skridt tættere på ligestilling. Og vi får skabt flere rettigheder for fædre, mener Sofie Carsten Nielsen (R).

- Regeringen befinder sig åbenbart i det forrige århundrede, siger SF's ligestillingsordfører, Trine Torp.

- Det er usolidarisk og ufint, at vi har en beskæftigelsesminister, der er i gang med at modarbejde EU's progressive lovgivning, siger Alternativets Roger Matthisen.

