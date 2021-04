Modellen med, at stigende smitte i kommuner og sogne automatisk medfører nedlukning af skoler og erhvervsliv, er for firkantet og virker ikke, hvis man spørger De Konservative.

Det står partiet ikke alene med, og er stort flertal i Folketinget er nu klar til at revidere modellen om, at der automatisk bliver lukket ned.

- Det er åbenlyst, at der skal ændres på ordningen om automatiske nedlukninger.

- Det er ganske fornuftigt, at man sætter markant ind, der hvor der er smitteudbrud. Men det skal give mening, og her må man bare sige, at det skyder helt ved siden af, når man eksempelvis lukker et gymnasium, hvor der ikke er en eneste smittet, siger sundhedsordfører for De Konservative Per Larsen.

Automatikken i nedlukningerne, der sker helt ned på sogneniveau, har ført til flere ulogiske situationer.

I eksempelvis København har Sankt Pauls Sogn oversteget smittegrænserne, og det har blandt andet betydet, at Gefion Gymnasium med 1250 elever har skullet lukke, selv om der ikke har været smittetilfælde.

Noget Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, kalder "vanvittigt". Venstre var fra starten imod den konkrete model, som partiet stemte imod.

- Modellen er alt for firkantet og rigid. Man må prøve at se på, om man ikke kan lave andre og flere kriterier, som eksempelvis den norske trafiklys-model, der er mere fleksibel, siger han.

Umiddelbart ser det ud til, at modellen vil blive ændret. Ud over De Konservative og Venstre siger også Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti og De Radikale, at der er behov for at revidere modellen.

- Det er vigtigt, at vi har en model for lokal og hurtig nedlukning. Men værktøjet skal virke efter hensigten. Man skal ikke bruge en hammer, hvis der er behov for en skruetrækker.

- Det vil være oplagt at hæve niveauet for, hvornår en kommune eller et sogn skal handle, siger sundhedsordfører for De Radikale og formand for Epidemiudvalget i Folketinget Stinus Lindgreen.

Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund, mener, at der skal være mere samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Patientsikkerhed, så de faktiske forhold bliver bragt mere i spil.

- Jeg er enig i den kritik, der bliver rejst. Der er ingen tvivl om, at modellen er blevet for rigid. Vi skal have en form for automatisk nedlukning, men det skal være mere fleksibelt og differentieret, siger han.

En ændring af modellen kan ske ganske hurtigt, fortæller De Radikales Stinus Lindgreen.

- Jeg forventer, at Sundhedsministeriet allerede i de her dage er ved at snakke med referencegruppen for at få deres input, så vi kan præsentere en bedre model i starten af næste uge, siger han.

I et svar skriver Sundhedsministeriet:

- Modellen er et instrument, som kan blive justeret løbende, når vi får flere erfaringer, og i takt med at epidemien udvikler sig.

/ritzau/