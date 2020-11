Partierne bag forsvarsforliget er enige om at styrke veteranindsatsen med 50 millioner kroner de næste år.

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at styrke indsatsen for veteraner. Der er afsat 50 millioner kroner over tre år og indsatsen vil ske via Veterancentret.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

Millionerne skal blandt andet gå til flere botilbud, opsøgende arbejde, beskæftigelse og støtte til veteraners familier.

- Selv om vi har løftet veteranindsatsen over de seneste år, er vi fortsat langt fra gode nok til at passe på de hårdest ramte veteraner.

- Det kan vi ikke være bekendt. Vi skal som samfund få øje på veteranerne og tilbyde dem den rigtige hjælp. Det er det, den nye indsats skal sikre, skriver forsvarsminister Trine Bramsen (S) i meddelelsen.

Antallet af krigsveteraner i Danmark har - lidet overraskende - været stærkt stigende siden Danmark først deltog i fredsbevarende missioner i Eksjugoslavien og siden adopterede en aktivistisk udenrigspolitik.

Som led i Danmarks deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan har Danmark haft mange tusinde soldater udsendt i til tider endog meget hårde kampe.

Ifølge Veterancentret er der registreret lige under 40.000 veteraner i Danmark, mens det faktiske antal vurderes til "op mod 60.000".

Indsatsen for - og kulturen omkring - veteraner har derfor skullet opbygges fra bunden. Den indsats bliver altså nu styrket.

- Jeg er rigtig glad for, at vi kan styrke vores veteranindsats.

- Når vi er klar til at sende danske helte ud i verdens krigs- og brandzoner, har vi også en forpligtelse til at passe godt på dem, når de kommer hjem, skriver forsvarsordfører for De Konservative Niels Flemming Hansen i pressemeddelelsen.

Det er et bredt flertal i Folketinget - forsvarsforligskredsen - bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance, der støtter den øgede indsats.

- En markant styrkelse af veteranindsatsen glæder os i den grad! Og herligt at opleve viljen til dette hos samtlige partier i forligskredsen, skriver Dansk Folkepartis Søren Esperspen i meddelelsen.

/ritzau/