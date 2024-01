Mette Frederiksen tages i stigende grad alvorligt i kampen om de helt store europæiske topjob.

Sådan lyder det nu i en artikel hos det anerkendte amerikanske medie Politico.

Her nævnes den danske statsminister ifølge diplomatkilder som et af de navne, der ligger lunt i svinget til at overtage et af de helt store job i europæisk politik, når kabalen om posterne skal lægges senere på året.

»Muligheden for at Frederiksen skal erstatte Charles Michel ved roret for Det Europæiske Råd bliver i stigende grad taget seriøst af diplomater,« skriver Politico blandt andet.

Ifølge mediet er der lige nu fire navne, der går igen blandt diplomaterne, når der bliver spekuleret i, hvem der skal have hvilke poster. Alle fire er kvinder.

Tyskeren Ursula von der Leyen ventes at fortsætte som formand for Kommissionen, mens en ny formand for Europa-Parlamentet kan blive Roberta Metsola fra Malta.

Estlands statsminister, Kaja Kallas, der ligesom Mette Frederiksen i sommeren 2022 var et navn på rygtebørsen i kapløbet om at blive ny generalsekretær for NATO, nævnes som kandidat til en toppost. Denne gang som ny udenrigschef for EU.

Politico understreger, at der blot er tale om spekulationer og informationer fra fortrolige samtaler med diplomater, og at intet er besluttet endnu.

De europæiske topposter forhandles typisk på plads mellem de største europæiske lande og partier efter europaparlamentsvalget, der løber af stablen mellem 6. og 9. juni.

Herhjemme kommer valget til at foregå søndag 9. juni.

Charles Michels uventede exit fra sin post før tid kan dog komme til at betyde, at processen mod at få topposterne på plads bliver fremrykket.

For hvis man ikke er nået til enighed om, hvem der skal være rådsformand inden 1. juli, vil det automatisk være Ungarns kontroversielle premierminister, Viktor Orbán, der bliver formand indtil en ny er fundet.

Den situation vil langt de fleste EU-lande meget gerne undgå, og dermed kan spillet om topposterne bliver afgjort tidligere end ellers.

Mette Frederiksen har ikke forholdt sig til rygterne.

I august 2022 afviste hun i et interview med Berlingske, at hun i forsommeren havde været på vej til NATO og sagde i samme forbindelse, at hun vil sige nej til andre topposter, hvis hun bliver spurgt.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen med Anne Kirstine Cramon og Joachim B. Olsen.