Liberal Alliance-leder Alex Vanopslagh handlede nepotistisk, da han blandede sig i sin kærestes fratrædelse, mens hun var ansat på partikontoret.

Det mener den danske afdeling af Transparency International, der bekæmper korruption i hele verden.

»Det er nepotisme, fordi der er en helt tæt privat relation mellem en leder og en medarbejder, hvor medarbejderen får en fordel, som vedkommende ellers ikke ville have fået,« siger Jesper Olsen, formand Transparency International Danmark og ekstern lektor i statskundskab på Københavns Universitet.

Som B.T. torsdag kunne afdække, valgte Alex Vanopslagh at gå ind i sagen om kærestens fratrædelse, selv om han var inhabil.

Det gjorde han over for den daværende sekretariatschef Karsten Anker Petersen, der mente, at det var uholdbart, at en medarbejder var kæreste med partilederen.

Derfor ville Karsten Anker Petersen begynde at forhandle en fratrædelsesaftale med Vanopslaghs kæreste – hvorefter partilederen gik ind i sagen.

Kort efter sage sekretariatschefen op i protest:

»Det viste sig, at jeg ikke havde den aftalte ledelsesret, herunder retten til at hyre og fyre,« forklarede Karsten Anker Petersen på sin LinkedIn-profil.

Ifølge Transparency International Denmark er det et klokkeklart eksempel på, hvordan nepotisme ødelægger organisationer.

»Man ser tydeligt, hvad det er for nogle mekanismer, der sættes i spil, når der foregår nepotisme. Og det er jo tydeligt, at det har skabt store problemer i Liberal Alliances organisation,« siger Jesper Olsen.

B.T. spurgte torsdag Alex Vanopslagh, hvorfor han blandede sig, da Karsten Anker Petersen ville forhandle en fratrædelse med Vanopslaghs kæreste.

»Jeg var i mine følelsers vold. Tydeligvis,« skrev han i en sms.

Foto: Asger Ladefoged

Men det duer ikke at handle efter sine følelser, når man leder et parti i Folketinget, mener Transparency International Danmark.

»Jeg kan godt forstå det menneskelige i det, men det har gjort ham blind, og sådan som jeg læser hans kommentar, kan han også godt selv se, at der skete noget, der ikke burde ske,« siger Jesper Olsen.

Alex Vanopslagh er ikke vendt tilbage på B.T.s spørgsmål i forbindelse med denne artikel.

Liberal Alliance holder pressemøde fredag kl. 11 i forbindelse med partiets sommergruppemøde. Følg med på bt.dk.