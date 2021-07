Der ligger i øjeblikket knap 1 million droppede vacciner i en fryser hos Statens Seruminstitut, og stadig flere er på vej.

Men står det til et flertal af Folketingets partier, så bør den danske regering med det samme få aftalt med vaccinehungrende lande, at de kan få de danske overskudsvacciner – enten via videresalg eller donation.

»Vi skal have en klar plan for de vacciner, vi har på lager og derudover med det samme få omdirigeret dem, der er på vej, så de kan blive doneret,« siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, og bliver hurtigt bakket op af hans radikale kollega, Stinus Lindgreen.

»Der er lande, der i øjeblikket desperat mangler vacciner. Vi kan ikke bare lade vacciner ligge i en fryser, når vi allerede har besluttet, at de ikke skal bruges i vores eget program,« siger Radikale Venstres sundhedsordfører.

Også Enhedslisten, De Konservative, SF og Dansk Folkeparti vil have regeringen til at få de droppede vacciner ud til lande med akut behov – enten via donation eller bilaterale aftaler.

DR Nyheder kunne tirsdag berette, at der ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelser ligger sammenlagt over en million vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson på lager i køleskabene hos Statens Serum Institut.

Selvom de to vacciner, der er taget ud af det danske vaccinationsprogram efter få tilfælde af blodpropper, så fortsætter Danmark med at modtage store leverancer på grund af forhåndsaftaler.

»Når de først har været via en fryser i København, så kan de ikke indgå direkte i det store vaccineprogram kaldet Covax. De vil kun have dem direkte fra fabrikken,« siger Flemming Konradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, til DR Nyheder.

Derfor mener partierne samstemmigt, at regeringen omgående skal have dirigeret de mange leverancer til netop Covax-programmet, der leverer vacciner til især tredjeverdenslande.

Danmark har tidligere doneret to millioner AstraZeneca-vacciner til blandt andet lande i Nordafrika og på Balkan. Mange af doserne er også blevet doneret via netop Covax-samarbejdet.

Danmark købte i juni måned næsten 1,2 millioner Pfizer-vacciner fra Rumænien, der har oplevet et skarpt fald i vaccinetilslutningen.

Den slags aftaler bør regeringen hurtigst muligt få stablet på benene, så de droppede vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson ikke går til spilde.

»Ligesom vi kan købe over en million vacciner af et andet land, så må der også være andre, der er i bekneb, der kan købe vores ubrugte doser fra de droppede vacciner,« siger Dansk Folkepartis Liselott Blixt.

»Det er for sølle, at man ikke har gjort noget. Vi har været heldige at købe ind i Rumænien, og derfor er der nok andre, der er interesseret i at købe af os,« siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).