Socialdemokratiets boligordfører, Kaare Dybvad, kom under beskydning fra Enhedslisten, da Folketinget torsdag vedtog et forslag om at begrænse andelen af familieboliger i de hårdeste ghettoområder. -Vi tror ikke på, at det er en fordel at vokse op i et kvarter, hvor der er mange sociale og integrationsmæssige problemer, lyder hans begrundelse for at stemme for. Thomas Lekfeldt/arkiv/Ritzau Scanpix