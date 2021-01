Et vidtrækkende og absurd indgreb mod den danske natur.

Sådan lyder de hårde ord fra flere sider om et forslag, som EU-Kommissionen i disse måneder arbejder på.

Hvis det bliver gennemført, vil det bl.a. blive forbudt at fiske og gå på jagt i yderligere 10 procent af Danmarks natur.

»Det er et kæmpe overgreb mod medlemslandene, som får reguleret store arealer af embedsmænd i Bruxelles. Det er helt absurd, at EU helt seriøst mener, at de kan overtrumfe Danmark på den måde,« siger Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt vil have regeringen til at modarbejde det forslag, som EU netop nu arbejder på. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2017) Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Morten Messerschmidt vil have regeringen til at modarbejde det forslag, som EU netop nu arbejder på. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2017) Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det er på cirka 10 procent af Danmarks areal, hvor EU nu vil forbyde menneskelig regulering såsom fiskeri, jagt, skovbrug og minedrift. Det skal sikre bedre biodiversitet, lyder argumentet fra Bruxelles.

»Det er langt ude, at EU sammenligner jagt og fiskeri med minedrift. I Danmark har vi stolte jagttraditioner, som holder dyrebestanden nede og skaber en bæredygtig natur. EU blander sig igen i noget, som Danmark fint kan regulere selv,« siger Morten Messerschmidt.

Samme hårde kritik af EU-Kommissionen kommer fra Danmarks Jægerforbund.

»Det er gået helt galt i Bruxelles, da kommissionen kom på den her idé. Det er decideret usagligt. Jagten er vigtig for den danske natur, og vi lever i forvejen op til alle EU's krav om bæredygtig jagt,« siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Berlingske på bukkejagt med køkkenchefen på Michelin-restaurant Kong Hans, Mark Lundgaard, og vi skal samtidig høre om, hvilke tanker han gør sig om jagt. Foto: Anne Bæk Vis mere Berlingske på bukkejagt med køkkenchefen på Michelin-restaurant Kong Hans, Mark Lundgaard, og vi skal samtidig høre om, hvilke tanker han gør sig om jagt. Foto: Anne Bæk

Det mulige indgreb i EU-landenes naturområder er en del af EU's 2030-strategi for biodiversitet. I Danmark kan de såkaldte Natura 2000-områder, som omfatter otte procent af landjorden og 18 procent af vandområderne, bliver ramt.

Det vil i givet fald gribe ind i privat ejendom, hvor der ikke længere må gives jagt, skovbrug eller fiskeri.

»Det er jo et indgreb i den private ejendomsret, og hvis EU indfører så store begrænsninger, så vil jeg da håbe, at der følger en kompensation til de berørte jordejere,« siger Claus Lind Christensen.

EU-Kommissionen mødes igen 15. januar for at drøfte den vejledning, som skal munde ud i et konkret politisk forslag – formentlig i løbet af i år.

Miljøminister Lea Wermelin (S) besøger Aage Vestergaard Larsen A/S for at se på genanvendelse af plastik, i Mariager mandag 7. september 2020. Virksomheden, der håndterer langt størstedelen af danskernes plastikaffald, har netop søgt patent på en nyudviklet maskine, som har potentiale til at fordoble den danske genanvendelse af plastikaffald. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Miljøminister Lea Wermelin (S) besøger Aage Vestergaard Larsen A/S for at se på genanvendelse af plastik, i Mariager mandag 7. september 2020. Virksomheden, der håndterer langt størstedelen af danskernes plastikaffald, har netop søgt patent på en nyudviklet maskine, som har potentiale til at fordoble den danske genanvendelse af plastikaffald. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Derfor er miljøminister Lea Wermelin (S) endnu ikke klar til at vende tommelfingeren op eller ned over for EU's planer.

»Vi står midt i en global naturkrise, så vi skal gøre mere for at passe på naturen både i Danmark og i Europa. Derfor er jeg glad for, at vi har en EU-Kommission, der generelt har kastet sig ambitiøst ind i arbejdet med EU's Biodiversitetsstrategi, og nu skal jeg i første omgang se grundigt på bl.a. det konkrete forslag, der er en del af et større arbejde, som kommer til at foregå i den kommende tid,« siger hun i et skriftligt svar til B.T.

Hvis forbuddet bliver til virkelighed, vil alt jagt, lystfiskeri og erhvervsfiskeri blive udfaset hen over en årrække og til sidst blive totalt forbudt i de berørte områder.

I forvejen har Danmark 335.498 hektar natur- og vildtreservater, hvor jagt og fiskeri er reduceret.

Se her de 257 Natura 2000-områder i Danmark: