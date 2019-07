Lars Løkke Rasmussen (V) kan ikke stå som leder af en borgerlig opposition. Det har han diskvalificeret sig selv til.

Så hård og konkret lyder kritikken fra den konservative profil og tidligere folketingsmedlem Helge Adam Møller.

I et kort debatindlæg i Berlingske skriver den tidligere statsrevisor og major følgende:

'En person, der midt under valgkampen slår hånden af sine to borgerlige regeringsfæller, som pludselig agiterer for en økonomisk overbudspolitik, der tangerer rød bloks, og som kæmper for at gå i regering med Socialdemokratiet, har klart diskvalificeret sig som leder af den borgerlige opposition. Det gælder såvel nu som i fremtiden.'

Den konservative profil Helge Adam Møller langer ud efter Lars Løkke Rasmussen (V). Foto: Marie Hald Vis mere Den konservative profil Helge Adam Møller langer ud efter Lars Løkke Rasmussen (V). Foto: Marie Hald

Den kritik uddyber Helge Adam Møller, der sidder i Næstved Byråd, gerne over for B.T.

»Lederen af en borgerlig opposition skal være en, der kan samle. Og det kan Lars Løkke ikke, når han pludselig under valgkampen næsten bliver socialdemokrat og vil brænde 69 milliarder af på velfærd uden at vide, hvor pengene skal komme fra.«

»Samtidig melder han ud – uden at nogen i hans regering ved det – at han vil i regering med Socialdemokratiet. Han har ikke samlet de borgerlige, han har sprængt dem,« siger Helge Adam Møller.

Hvem skal så være lederen af en borgerlig opposition?

»Det skal jo nok være lederen af det største parti. Men det kan ikke være Lars Løkke, for han kan ikke samle oppositionen. Og jeg håber snart, han er fortid som formand for Venstre, så man kan komme videre.«

Hvordan reagerede du, da Lars Løkke kom med sit forslag om en SV-regering?

»Som soldat bliver jeg ikke chokeret. Men jeg blev højst overrasket,« siger Helge Adam Møller.

En anden stor konservativ profil i form af den tidligere udenrigsminister Per Stig Møller mener også, at Lars Løkke har gjort Venstre en bjørnetjeneste:

Per Stig Møller (K) mener, at Lars Løkke Rasmussen (V) har gjort Venstre en bjørnetjeneste. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Per Stig Møller (K) mener, at Lars Løkke Rasmussen (V) har gjort Venstre en bjørnetjeneste. Foto: Thomas Lekfeldt

»Det svarer til det, Hartling lavede i '74-'75, og Henning Christophersen lavede i '78, hvor Venstre gik i regering med S. Det betød, at Venstre blev venneløse til højre for midten. Og det er aldrig godt for Venstre,« siger Per Stig Møller.

»Man ville prøve noget andet i den her valgkamp, men det er udsigtsløst for Venstre. For historien viser, at når Venstre gør sådan noget her, så går der længe, før de får statsministerposten igen.«

Mener du som Helge Adam Møller, at Lars Løkke ikke kan være leder af en borgerlig opposition?

»Det mener jeg ikke. Lars Løkke har før lavet mange kursskifter. Og det kan han gøre igen.«