Vreden over Pia Kjærsgaards konflikter med blandt andre Martin Henriksen og Kristian Thulesen Dahl er nu blevet så stor, at mange i DF-toppen har fået nok.

På de indre linjer vil de kræve, at Pia Kjærsgaard ikke må blive en del af den nye ledelse, efter Morten Messerschmidt søndag vandt formandsvalget overbevisende 60 procent af stemmerne.

»Hvis Morten Messerschmidt vil samle det her parti, så man han også vise det. Og hvis han uden videre kører Pia direkte ind i ledelsen, så lytter han i hvert fald ikke til gruppen,« siger Liselott Blixt, der støttede Merete Dea Larsen i valgkampen.

»Hun skal selvfølgelig ikke være i ledelsen. Det ville være torskedumt. Hun har ikke opført sig, som en forhenværende formand bør under den her formandsvalgkamp,« siger Marie Krarup, der også støttede Martin Henriksen.



Hun tror slet ikke på, at Messerschmidt kan samle partiet efter måneders opslidende fløjkrig

»Han har selv været med til at skabe konflikterne og stridighederne, og nu vil han være løsningen. Jeg tror ikke en døjt på det,« siger Marie Krarup, der sidder i DFs folketingsgruppe, til B.T.

Ifølge B.T.s kilder er det mindst halvdelen af folketingsgruppen, som vil protesterne mod, at Pia Kjærsgaard igen får en plads i ledelsen.

Og det spolerer Messerschmidts oprindelige planer, hvor Pia Kjærsgaard var tiltænkt en central post i folketingsgruppen, fortæller B.T.s kilder.

Presset fra Martin Henriksen-fløjen op til formandsvalget har sat Morten Messerschmidt i en svær situation. Han skal på den ene side rykke Pia Kjærsgaard tæt på magten og på den anden side skabe ro i en splittet folketingsgruppe.

Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt har været som pot og pande og har stået tæt sammen i kampen om formandsposten.

»Hvis jeg bliver formand for Dansk Folkeparti, så kommer Pia til at spille en fremtrædende rolle. Jeg håber virkelig, hun vil tage en tørn helt fremme i spidsen af partiet,« siger Morten Messerschmidt,« sagde i et interview med B.T. i januar.

Modstanden mod Pia Kjærsgaards ledelsesambitioner var allerede fremme i optakten til formandsvalget. Her svarede Pia Kjærsgaard, at hun ikke vil stille op til ledelsen, hvis modstanden er stor.

»Hvis vi kan få samling på partiet på den måde, så gør jeg gerne det. Og så stiller jeg op til det, efter formandsvalget, hvor partiet kan se mig i den bedste rolle,« sagde hun.

Men hvordan får Pia Kjærsgaard så en central rolle?

På et pressemøde i Herning efter formandssejren, ville Morten Messerschmidt ikke gå nærmere ind i, om det er realistisk med en plads til Pia Kjærsgaard i ledelsen af Dansk Folkeparti, da B.T. spurgte ham til den kradse kritik fra partifællerne.

»Hvem, der skal indgå i gruppeledelsen, har jeg ikke gjort mig nogle tanker om endnu. Vi skal lige have talt sammen, og ud fra det, må vi finde ud af, hvordan det der skal se ud. Det bliver en kabale, der skal gå op,« lød det fra Morten Messerschmidt.

Du har talt om, at Pia K skal have en central rolle tæt på toppen af partiet. Nu er der så er en stor del af gruppen, der ikke vil have, at hun skal det. Det vil du vel gøre noget ved?

»Det kommer jeg så sandelig også til at gøre noget ved, men jeg kommer så sandelig ikketil at gøre det over for det dig. Det er klart, at vi skal finde en måde at gøre det her på nu,« sagde Morten Messerschmidt på pressemødet.

Søndag formiddag langede den afgående formand, Kristian Thulesen Dahl, hårdt ud efter Pia Kjærsgaard. Han mener, at hun har blæst til konflikterne på det seneste.

»Min oplevelse var, at hun stadig ønskede at være en reel leder af Dansk Folkeparti og styre rigtig mange ting«, sagde han.