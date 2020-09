Den nye trepartsaftale kom alt for sent i stand fra regeringen. Aftalen meldte, at den skulle forebygge fyringer.

Så ramte massefyringer landet over. Ministeren melder nu, at ordningen skal bruges til at ansætte igen.

»Hvis nogle har fyret, fordi aftalen landede så sent, skal man huske, at de har mulighed for at bruge ordningen, hvis de kan ansætte folk igen,« udtalte Peter Hummelgaard til B.T.

Men hvordan?

Jesper Rungholm, direktør for DAT. Foto: Claus Fisker Vis mere Jesper Rungholm, direktør for DAT. Foto: Claus Fisker

Jesper Rungholm stiller sig fuldstændig uforstående over for, hvordan han skal bruge ordningen, når nyansættelser ikke ligefrem er det der er udsigt til.

Han er direktør i det danske flyselskab DAT, der måtte afskedige otte medarbejdere ved lønkompensationens udløb. Grundet den sene landing af den nye aftale, blev han selv nødt til at forudsige, hvordan virksomhedens fremtid skulle sikres.

»Der er ikke noget halvt arbejde som pilot, og sidejobs må man ikke have for at indgå i den nye aftale,« siger Jesper Rungholm til B.T.

Han undrer sig over, at man kun kan sende halvdelen af de ansatte hjem på den nye dagpengeordning.

Ny aftale om arbejdsfordeling - Erstatter lønkompensationen - Ordningen er kommet til, grundet mange virksomheder har for få opgaver at fordele til samme antal ansatte før krisen. - Den skal hjælpe virksomheder til at fordele arbejdet mellem de ansatte. -Den muliggører, at du kan arbejde en uge og så gå hjemme en uge, hvor du får dagpenge. - Dagpengesatsen går op til 23.000 kroner pr. måned. - De ansatte skal være på arbejde 50-80 procent af den normale arbejdstid, for at kunne indgå i ordningen. - Den nye ordning er midlertidig og gælder året ud.

»I den nye aftale må ledigheden maksimalt være 50 procent. Hvad, hvis den som os er på de 80 procent? Det giver ingen mening, og vi kan ikke bruge aftalen til noget som helst,” siger han.

Han understreger, at det at tillade sidejobs i aftalen både ville spare a-kasser og samfundet penge, og personer ville kunne gå på arbejde. I stedet er den eneste løsning nu en fyreseddel.

Men de mange ubesvarede spørgsmål er ikke forbi.

De ansatte i DAT har 3-6 måneders fratrædelsesordning. De ordninger kan løbe helt indtil den nye og midlertidige aftales udløb ved årsskiftet.

De danske luftfartsselskaber er blevet hårdt ramt af pandemien. Hos DAT har det nu medført fyringer efter lønkompensationens udløb. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere De danske luftfartsselskaber er blevet hårdt ramt af pandemien. Hos DAT har det nu medført fyringer efter lønkompensationens udløb. Foto: Mads Claus Rasmussen

At ansætte igen uden nogen form for kommende vækst, og med medarbejdere der fortsat er i virksomheden endnu, finder direktøren det uforsvarligt at bruge ordningen til det formål.

»Han (Peter Hummelgaard red.) lever på en helt anden planet,« siger Jesper Rungholm.

Grete Højgaard måtte opsige ni personer i virksomheden Messe C, efter pandemien har aflyst arrangementer på stribe. Hun er direktør for messecentret i Fredericia, der savner de sidste detaljer i aftalen, så hun kan kigge fremad mod, hvordan den kan bruges.

Men for nu er aftalen ubrugelig.

Direktør i Messe C, Grete Højgaard. Foto: Messe C Vis mere Direktør i Messe C, Grete Højgaard. Foto: Messe C

»Det er ikke realistisk at bruge i vores billede lige nu. I messeverdenen er der lang forberedelse til arrangementer, så de ting, der lå og ventede, er aflyst.« fortæller hun til B.T.

Hun kan derfor ikke påbegynde en arbejdsfordeling, hvis der ingen omsætning er. Heller ikke hun kunne undgå fyringer, når meldingen om den nye aftale kom så sent.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, meldte i en pressemeddelse, at aftalen er et godt værktøj for virksomheder med nedgang, som de forventer er midlertidigt.

For Grete Højgaard og Jesper Rungholm vil det være umuligt at vide, hvor lang tid midlertidigt er. Derfor er det svært at navigere i udmeldingen.

»Vi er i en branche, hvor det peaker på enkelte dage. Modellen kan derfor måske bruges i fremtiden, men lige nu kan vi ikke,« siger Grete Højgaard.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra beskæftigelsesministeren, men det er ikke lykkedes endnu.