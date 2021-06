Det blev til ikke mindre end 12 timers forhandlinger, da en folk trætte politikere trådte frem foran de få vågne journalister klokken 4 i nat.

Undervis var det især udfasning af coronapas, åbningstider for restauranterne og store forsamlinger, som blev genstand for heftige diskussioner, og som trak forhandlingerne i langdrag.

Både sundhedsminister Magnus Heunicke og de øvrige partier havde ellers på forhånd bebudet, at der var plads til en meget stor genåbning.

Men inde i forhandlingslokalet var den røde og blå lejr alligevel uenige om tempoet på udfasningen af restriktionerne.

Til sidst blev de dog enige om, at alle restriktioner skal være udfaset 1. september – bortset fra enkelte begrænsninger i nattelivet og ved større arrangementer.

Her er et overblik over, hvad aftalen indeholder: