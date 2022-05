En bombe sprang i Enhedslisten i Aarhus, da veteranen Viggo Jonasen blev sparket ud af partiet for en måned siden efter anklager om sexisme og chikane. Men hvem der satte gang i eksklusionen svæver stadig i det uvisse.

Viggo Jonasen har fastholdt sin uskyld, selvom et flertal i partiets magtfulde hovedbestyrelse vurderede, at hans opførsel var så grel, at han skulle ekskluderes.

Som B.T. tidligere har skrevet, har eksklusionen skabt drama og debat i Enhedslisten i Aarhus, der på den baggrund har afholdt ekstraordinær generalforsamling i den lokale afdeling.

Viggo Jonasen har også besluttet sig for at anke udsmidningen til Enhedslistens årsmøde, som foregår 13. til 15. maj.

Men hvem er det egentlig, der har ønsket Viggo Jonasen ekskluderet?

B.T. Aarhus har fået indsigt i de dokumenter, der ligger til grund for ekskluderingen.

Tirsdag den 15. marts klokken 20.54 får Viggo Jonasen tilsendt en mail fra Lisbeth Torfing, der er ansvarlig for Enhedslistens Forretningsudvalg.

I mailen står der, at 'Enhedslistens Forretningsudvalg har besluttet at indstille dig til udelukkelse grundet chikanerende og sexistisk adfærd, som skader partiet såvel internt som eksternt'.

Der er vedhæftet to dokumenter. Det ene er skrevet af tidligere byrådsmedlem Lone Norlander Smith, der har siddet i byrådet sammen med Viggo Jonasen i 2021.

I første sætning i redegørelsen skriver hun, at hun er 'blevet bedt om at kommentere på en proces, der er sat i gang vedrørende Viggo Jonasen'.

Lone Norlander Smith vil dog ikke oplyse til B.T., hvem det er, der har bedt hende om at skrive dokumentet, og hvem det er, der har sat gang i en proces vedrørende Viggo Jonassen.

Det andet dokument i den mail, Viggo Jonasen har fået tilsendt, er en henvendelse med beskrivelser af byrådsmedlemmerne Laura Bryhl og Katrine Vinther Nielsens oplevelser.

Men der er hverken afsender eller dato på dokumentet.

»Jeg aner ikke, hvem det er, der har skrevet den klage, og jeg er rystet over, at jeg ikke kan få det at vide. Det er muligt, at det er Laura og Katrine selv, som så bare har valgt en besynderlig fortælleform, men jeg er ret sikker på, at det ikke er dem. Det har jeg fået at vide,« siger Viggo Jonasen.

Flere Enhedslisten-medlemmer mener også at vide, at Laura Bryhl ikke har bedt om en eksklusion, men det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar fra Laura Bryhl, da hun er sygemeldt.

Dokumenterne undrer også Keld Hvalsø Nedergaard, der har siddet i Aarhus Byråd for Enhedslisten fra 2017 til 2020 og er medlem af Viggo Jonasens lokalafdeling Enhedslisten Aarhus Vest.

»Det er meget mærkeligt, at der er en ghostwriter på den ene henvendelse. I min verden er det ikke god sagsbehandling med et anonymt brev og tredjepersoners udsagn. Det er jo uklart, hvornår det er skrevet, hvem der har skrevet det, hvem det er skrevet til, og hvad formålet er,« siger Keld Hvalsø Nedergaard og tilføjer:

»Vi ved heller ikke, hvem der har bedt om Lone Norlander Smith om en skrivelse, så det hele fremstår meget gedulgt.«

Solveig Munk, der lige nu er blevet kaldt ind i byrådet som stedfortræder for sygemeldte Laura Bryhl, er også kritisk over for sagens forløb og håndtering.

»Sagen er grebet an med metoder, vi normalt bekæmper i Enhedslisten, og i mine øjne er eksklusionen politiseret. Nogle i hovedbestyrelsen har set sig blinde og besluttet sig for sagens udfald, før de overhovedet har undersøgt anklagerne ordentligt og interesseret sig for Viggo Jonasens forklaring,« siger hun.

Lisbeth Torfing, ansvarlig for Enhedslistens Forretningsudvalg, afviser kritikken af forløbet.

»Vi har kørt sagen fuldstændig efter partiets vedtægter. Der er ingen anonyme henvendelser, og Viggo Jonasen har fået tilsendt hele grundlaget for sagen,« siger Lisbeth Torfing.

Keld Hvalsø Nedergaard kritiserer også, at den lokale bestyrelse i Aarhus ikke har været inddraget i processen.

»Når man indstiller til en eksklusion, skal beslutningsgrundlaget jo gerne være så sikkert og oplyst som muligt, og der forstår jeg ikke, at forretningsudvalget ikke har henvendt sig til bestyrelsen i Aarhus. Der er, så vidt jeg ved, ikke lavet nogen undersøgelse af sagen eller ført bevis for klagerne,« siger han.

Til den kritik svarer Lisbeth Torfing, at forretningsudvalget i henhold til partiets vedtægter har mulighed for at indstille til ekskludering, og det ikke har været nødvendigt og relevant at kontakte bestyrelsen.