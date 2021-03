Danskerne strømmer til sportsvæddemål, online kasino og alt, hvad der rimer på pengespil.

Men snart strammer politikerne grebet om de mange spiludbydere, som de seneste år har skovlet mange milliarder ind fra de spillelystne danskere.

Fredag tog Folketingets partier nemlig hul på forhandlingerne om vilkårene for pengespil i Danmark. Her kommer flere partier med hårde krav om forbud mod kendte personer i spilreklamer, krav om færre spilreklamer og krav om et særligt spilkort for overhovedet at kunne spille.

»Vi skal stoppe rovdriften på de danskere, som ikke kan styre spil. I dag bliver vi eksponeret for spilreklamer konstant, og udbyderne har alt for frie rammer til at lokke de personer, som har tendenser til ludomani,« siger Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær.

Dennis Flydtkjær

Han kommer til forhandlingerne med et udspil med 12 punkter, hvor et centralt krav er forbud mod reklamer en halv time før og under kampen. Et andet krav er, at hurtige spil som live-bets skal stærkt begrænses.

»De fleste har ingen problemer med pengespil, men flere og flere ryger ud i ludomani. Der er især hurtige spil som det næste gule kort eller næste hjørnespark, som sparker til ludomanien. Derfor skal vi have den slags spil ned på et minimum,« siger Dennis Flydtkjær.

Allerede i sommer kom brancheorganisationen Spillebranchen det politiske pres i mød. Her sagde branchen, at man selv vil afstå fra brugen af kendte personer i spilreklamer.

I årevis har Brian Laudrup været frontfigur i Unibets reklamer, mens skuespilleren Pilou Asbæk og komikeren Uffe Holm har været ansigterne på hhv. Bet 365 og Leovegas.

Carl Valentin

På venstrefløjen er der lagt op til et hårdt opgør med virksomheder, som tjener penge på sportsvæddemål og online kasino.

»Spilbranchen er pilrådden og lever af at lokke folk i fordærv. Der er brug for langt hårdere initiativer end dem, vi har nu,« sagde SFs skatteordfører Carl Valentin til B.T. sidste år.

Han vil blandt andet forbyde alle spilreklamer i det offentlige rum og sætte en grænse for, hvor meget man kan tabe på pengespil. Et initiativ, som Dansk Folkeparti støtter op om.

Siden spillemarkedet blev liberaliseret i 2012, så andre end Danske Spil kan udbyde spil, er danskernes spillelyst eksploderet.

Skatteminister Morten Bødskov.

Fra 2012 til 2019 er spiludbydernes omsætning (BSI) på betting og online kasino steget med 137 procent til 4,9 mia. kroner. Samtidig har næsten 50 procent flere danskere fået spilproblemer de seneste 10 år.

Det er skatteminister Morten Bødskov, som sidder ved enden af forhandlingsbordet. Og han vil forsøge at lande en balanceret aftale, som tilfredstiller partierne uden at ødelægge spillemarkedet.

»Jeg går som udgangspunkt ind for strammere regulering, der kan være med til at forhindre, at spil som underholdning bliver til spilafhængighed, hvor folk kan ende med at gå fra hus og hjem,« sagde Morten Bødskov til B.T. i sommer.

»I forhold til at fastsætte et loft over tab på spil skal man huske på, at når spilleren rammer loftet, så kan det føre spilleren ud på det ulovlige spilmarked. Det er en balance, og derfor skal vi tænke os grundigt om,« sagde han.