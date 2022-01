Venstres Thomas Danielsen rykkede et kraftigt nyk op i partihierarkiet tirsdag, hvor det blev offentliggjort, at han overtager posten som gruppeformand.

Det gør han, efter Karsten Lauritzen har droppet dansk politik for en toppost i Dansk Industri.

Men ser man på den nye gruppeformands cv, er det ikke et uplettet politisk generalieblad, han disker op med. Og det er langtfra en sikker Ellemann-støtte, der nu sætter sig på gruppeformandsposten, påpeger iagttagere.

Thomas Danielsen har flere gange angrebet partiformand Jakob Ellemann-Jensens ledelse af partiet og trukket overskrifter med kontroversielle udtalelser.

I 2020 gik han i frontalangreb på Ellemanns indledende beslutning om at bakke op om regeringens masseaflivning, der siden skulle vise sig at være ulovlig.

»Vores såkaldte ledelse må jo mene, at dette er til gavn for os. En beslutning, der ikke er truffet i hverken folketingsgruppen eller lastvognsmekanikerens bagland,« skrev han blandt andet.

I det hele taget har hans udtalelser som minkordfører skabt overskrifter, senest i sidste uge, hvor politisk ordfører Sophie Løhde (V) følte sig nødsaget til at irettesætte Danielsen – den nyudklækkede gruppeformand stod stejlt på, at regeringen og Mette Frederiksen skal for en rigsret.

Men Venstre venter altså på granskningskommissionens redegørelse, lød det fra Løhde.

Her ses Thomas Danielsen og Jakob Ellemann-Jensen under et besøg på en minkfarm, 7. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her ses Thomas Danielsen og Jakob Ellemann-Jensen under et besøg på en minkfarm, 7. december 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har selvfølgelig udtalt meget gennem mine ti år her i Folketinget, men det er kun dejligt, at vi har en dygtig politisk ordfører, som kan hjælpe mig, hvis jeg kommer til at sige noget, som ikke helt er i tråd med folketingsgruppen,« lyder det i dag fra Thomas Danielsen i et interview med Politiken efter hans udnævnelse.

Udnævnelsen skal dog ses i et helt andet lys, mener politisk kommentator og Venstre-kender Jarl Cordua.

Thomas Danielsen som gruppeformand handlere mest om »geografi og intern balance,« lyder analysen.

»Venstre er løbet tør for stemmeslugere i det jyske. Inger Støjberg og Kristian Jensen er væk. Man risikerer at miste den personlige appel til kernevælgerne. Det er i det lys, forfremmelsen skal ses,« siger Cordua til B.T.

»Ellemann har ganske enkelt ikke råd til at miste flere vælgere i det vestjyske, og derfor er han tvunget til at vise, at den fløj stadig er repræsenteret i ledelsen.«

Men med udnævnelsen får man også en mand i ledelsen, der kan give problemer på sigt, lyder skudsmålet.

»En gruppeformand skal holde hovedet koldt og tale tingene igennem og fløjene sammen. Det er alle brushovederne, der skal ende med at lystre. Nu har han så gjort et af de største brushoveder til gruppeformand. Det er godt nok. …friskt,« siger Jarl Cordua.

I den mere kulørte afdeling kom Thomas Danielsen for skade at skrive følgende om daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt under en valgdebat i 2015:

'Beklager HTS. Folkets panderynker kan ikke fjernes med Botox'.

En kommentar han fortrød, og som af politiske modstandere blev sammenlignet med metoder i amerikansk politik.

Venstres Thomas Danielsen har indtil nu været jagt- og søfartsordfører og derudover udtalt sig om minksagen som såkaldt 'minkordfører'. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Venstres Thomas Danielsen har indtil nu været jagt- og søfartsordfører og derudover udtalt sig om minksagen som såkaldt 'minkordfører'. Foto: Mads Claus Rasmussen

I 2018 blev han fyret som fiskeriordfører, da det kom frem, at hans virksomhed havde fået fire millioner kroner i kapital fra en af de såkaldte kvotekonger, der sidder tungt på dansk fiskeri og som tidligere har skabt ballade med donationer til prominente Venstrefolk..

Det er dog ikke den største udfordring for den nye gruppeformand, mener Jarl Cordua.

Blandt andet gik han i kødet på formanden for Instrukskommissionen, der undersøgte Inger Støjbergs ulovlige ordre om at adskille unge asylpar, der samtidig var næstformand for Flygtningenævnet..

Også hans rolle som angrebsparat ordfører i minksagen gør valget overraskende, mener Jarl Cordua..

»Han er kendt for ofte at skyde først og tænke bagefter. Han er ret hurtig på aftrækkeren, og det er ikke nødvendigvis en god egenskab i politik,« siger den politiske kommentator..

»Danielsen er jo klar til at sende hele regeringen i spjældet uden så meget som en afhøring. Nogle gange tænker man, om det er Vestjylland eller de amerikanske sydstater, han repræsenterer.«

Derfor kan han blive svær for Jakob Ellemann at kontrollere. Men nu forsøger man i hvert fald..

»Keep you friends close, and your enemies closer. Nu kan han i hvert fald ikke lette ben i hjørnerne længere,« slutter Jarl Cordua.

Det var en enig gruppebestyrelse, der indstillede Danielsen til posten.