Mandag formiddag bliver en af de helt tunge vidner afhørt i sagen om EU-svindel, hvor DF-næstformanden Morten Messerschmidt er tiltalt.

Klokken cirka 9 mødte Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl nemlig op ved retten i Lyngby, hvor han er sat på som det første vidne.

Da Thuelsen Dahl mødte pressen, var han ordknap og lavmælt og ville ikke sige meget om hans syn op den sag, som har hængt som en tordensky over partiet i snart seks år.

»Jeg har ikke nogen kommentarer nu. Jeg mener, at retten skal have til ro, og jeg ser frem til, at vi får en afklaring på den her sag,« sagde Kristian Thulesen Dahl.

Han skulle have vidnet klokken 09:15, men kort før start blev det meddelte, at retten er udsat til klokken 10:45. Det skyldes, at en domsmand er forhindret.

Morten Messerschmidt er tiltalt for svindel med godt 98.000 kr. fra EU i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

Han er desuden titalt for dokumentfalsk, fordi han ifølge anklagemyndigheden har brugt en andens falske underskrift til at få midler fra EU.

Retssagen mod Messerschmidt startede i mandag i sidste uge, og dommen forventes at falde på fredag.

