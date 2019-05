Lars Løkke Rasmussen tabte søndag aften tv-duellen på TV 2 til sin direkte politiske modstander, Mette Frederiksen, vurderer B.T.s politiske kommentator.

Men han kan ikke bebrejde værten for debatten, Cecilie Beck, for ikke at give ham taletid nok.

For ifølge en uvidenskabelig måling af taletiden til statsministerkandidaterne, så havde Venstre-formanden godt fire minutter mere end Socialdemokraternes ditto til at imponere seerne med sin politik.

B.T. havde under tv-debatten to stopure til at dokumentere, hvor lang tid de to politikere hver især førte ordet under den direkte tv-transmission fra Odense.

Mens Mette Frederiksen talte sammenlagt i 28 minutter og 49 sekunder, talte Lars Løkke i alt i 33 minutter og 2 sekunder.

Foruden nogle meget korte ordvekslinger, hvor taletiden skiftede inden for få øjeblikke, fordelte minutterne sig på 23 gange, hvor Lars Løkke Rasmussen fik eller tog ordet, mens Mette Frederiksen havde ordet 24 gange.

Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen mødes i endnu to dueller inden valgdagen 5. juni. Næste gang på onsdag i Aabenraa, hvor Jyske Vestkysten er vært for duellen.

Sidste og afgørende duel mellem Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen finder sted 2. juni på DR.