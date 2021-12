I en time var der gratis øl på A'Porta i Mariager som støtte til Inger Støjberg.

Efter Inger Støjberg i dag blev idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten, var Dansk Folkepartis Kim Christiansen hurtig til at melde ud, at der i en time ville være gratis øl på hans restaurant A'Porta som en sympatitilkendegivelse.

»Inger er tit kommet her og spist. Derfor ville vi give gratis øl som en støtte til hende. Efter Mette Frederiksen aflyste julefrokosterne, kan vi jo ikke sælge dem alligevel. Vi har et fyldt værtshus, og det er meget hyggeligt,« lyder det mandag aften på en telefonforbindelse til A'Porta med højt humør i baggrunden.

40-50 mennesker benyttede sig af tilbuddet, og der blev langet fem kasser øl over disken, fortæller politikeren - og restauratøren.

Selvom dommerne i Rigsretten var enige med 25 ud af 26 dommere, mener Kim Christiansen, at dommen er politisk.

»Dommerne vaklede jo mellem tre måneders ubetinget fængsel og 60 dages betinget fængsel. Der var 15, der mente, at det skulle være en ubetinget dom. Men det har åbenbart været magtpåliggende for nogen, at det blev 60 dage, bare det blev ubetinget,« siger Kim Christiansen.

Han kalder dommen »et knæfald for islam.«

»I Danmark har vi ikke seksuelt samkvem med mindreårige. Jeg synes ikke, man skal straffes for at sikre, det ikke sker. Dommen er et politisk knæfald for muslimerne,« slutter politikeren.

Der var gratis øl mellem 17-18 mandag, så hvis du havde kastet dig ud i bilen, må du nok vende om.