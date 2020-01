Udhuling af dagpenge bør stoppe, mener støttepartier, som vil have minister til at indkalde til forhandlinger.

Regeringens tre støttepartier vil have beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til at indkalde til forhandlinger, der skal lede til, at udhulingen af dagpengesatsen stopper.

Det skriver Politiken.

Enhedslisten fremsætter derfor et beslutningsforslag, som både SF og De Radikale støtter.

Med det vil de pålægge regeringen at "indkalde til forhandlinger i indeværende folketingssamling med henblik på at stoppe udhulingen af dagpengene".

Håbet er at presse regeringen, oplyser Pernille Skipper, der er politisk ordfører i Enhedslisten.

- Det er en hjertesag for Enhedslisten, men også et kardinalpunkt for danske lønmodtageres tryghed, siger hun til Politiken.

Reaktionen kommer, efter at fagbevægelsen har advaret mod, at når dagpengene i den nuværende model bliver mindre og mindre værd, kan det være ødelæggende for den danske velfærdsmodel på sigt.

I 2018 beregnede Det Økonomiske Råd, at dagpengesatsen i 1980 udgjorde 63 procent af gennemsnitslønnen i industrien. I 2025 vil satsen udgøre 44 procent.

Udhulingen sker, fordi dagpengesatsen ikke bliver reguleret på samme måde som lønnen.

Peter Hummelgaard sagde for nylig, at regeringen hverken har penge eller konkrete planer om at gøre noget ved problemet. I samme omgang pointerede han, at der ikke umiddelbart var et flertal for at gøre noget ved dagpengesystemet.

Det har siden ændret sig.

Foruden regeringens støttepartier har også Dansk Folkeparti meldt sig klar til at se på sagen.

- Socialdemokratiet kører et dobbeltspil, hvor de på den ene side siger til befolkningen, at det er en rigtig god idé at stoppe udhulingen, men på den anden side siger de, at de ikke engang vil forhandle om det.

- Det dobbeltspil bliver nødt til at blive afsløret, og det er jeg glad for, at Enhedslisten med det her forslag kan være med til, siger partiformand Kristian Thulesen Dahl til avisen.

Også Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, ønsker at deltage, såfremt der indkaldes til forhandlinger på området.

Det afviser beskæftigelsesministeren over for avisen at gøre på nuværende tidspunkt, da regeringen netop ikke har planer om at gøre noget ved problemet i øjeblikket.

/ritzau/