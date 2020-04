Vaccineproduktionen skal tilbage på danske hænder, mener regeringens støttepartier Enhedslisten og SF.

Indtil 2016 producerede Statens Serum Institut selv vacciner, og produktionen skal tilbage i danske hænder.

Det mener både Enhedslisten og SF.

De to støttepartier til S-regeringen vil spørge statsminister Mette Frederiksen (S) ind til emnet i spørgetimen med statsministeren tirsdag eftermiddag.

- Mange sagde allerede dengang, at salget af statens vaccineproduktion var dumt. Der var måske en kortsigtet økonomisk gevinst, men det kunne komme tilbage og bide os rigtig hårdt.

- Det gør det nu, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Spørgetimen er tilbage for første gang, efter at coronaudbruddet ramte Danmark. Og her kan partilederne fra begge blokke stille spørgsmål til statsministeren.

En vaccineproduktion i Danmark er yderst vigtig, mener Enhedslisten og SF. Så kan Danmark fremover selv klare forsyningen af vaccine, når der er fundet en vaccine mod corona.

Den statslige vaccineproduktion blev i 2016 solgt til et saudiarabisk firma for 15 millioner kroner.

