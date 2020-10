SF og Enhedslisten støtter jurister, der mener, at Grundloven skal omfatte retten til blandt andet frisk luft.

Retten til blandt andet natur og frisk luft skal skrives ind i Grundloven.

Det mener SF, som vil stille et forslag i Folketinget om at få skrevet rettigheder vedrørende klima og miljø ind i Grundloven.

Det fortæller Jacob Mark, der er gruppeformand i SF.

Forslaget kommer, efter at en række jurister over for Berlingske har argumenteret for at få Grundloven til at omfatte netop miljø og klima.

Juristerne sidder med i fagforeningens Djøfs jurapanel, der består af 51 medlemmer. Her sidder professorer fra universiteter, dommere, advokater og juridiske eksperter fra interesseorganisationer.

25 ud af de 44 eksperter erklærer sig i en spørgeundersøgelse uenige eller overvejende uenige i, at Grundloven er tidssvarende, når det gælder beskyttelsen af netop klima, miljø og natur.

- I SF mener vi også, at man skal grundlovssikre retten til natur, til frisk luft og til klima, som man faktisk kan være i.

- Det er helt basale rettigheder, som er forudsætningen for, at man kan leve et godt liv, siger Jacob Mark.

I øjeblikket står der intet specifikt i Grundloven om klima eller miljø.

I stedet beskriver den blandt andet de grundlæggende frihedsrettigheder, man har som borger.

Det gælder eksempelvis religions-, forsamlings- og ytringsfrihed.

SF's gruppeformand tror på, at hvis klima og miljø kommer med i Grundloven, så vil det være med til at sikre et større politisk fokus på emnerne.

- Det vil have en effekt, når alle politikere, der bliver valgt til Folketinget, skriver under på, at det her altså er ting, man skal arbejde efter, og at det ikke bare er noget, man kan gøre, hvis man har lyst, siger Mark.

Også Enhedslisten, der er et andet af regeringens støttepartier, bakker op om budskabet fra juristerne.

Ifølge klima-, miljø- og naturordfører Mai Villadsen (EL) skal hensyn til klima og natur skrives ind i Grundloven. Det fortæller hun i et opslag på Twitter.

Norge, Sverige og Finland har allerede tilføjet bestemmelser om klima og miljø til deres grundlov.

