SF og De Radikale er enige i, at nogle straffe for seksuelle overgreb skal skærpes, som regeringen foreslår.

Det giver overordnet set god mening, at regeringen vil skærpe nogle straffe for at begå seksuelle overgreb mod børn, med fokus på de overgreb, som ikke er decideret samleje.

Men det er vigtigt, at regeringen husker at lave en forebyggende indsats for at beskytte de børn, der risikerer at blive de næste i rækken.

Det mener regeringens støttepartier SF og De Radikale.

- Vi har også rigtig meget brug for at få kigget på behandlingsmulighederne, for vi vil gerne undgå, at det næste barn bliver et offer, siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Samme toner lyder fra De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard.

- Det, at de (krænkerne, red.) får den rigtige hjælp, behandling og vejledning, betyder, at de næste børn ikke får et seksuelt overgreb imod sig.

- Det er den samlede pakke og myndighedsindsats, der er afgørende. Ikke bare at se på straf alene, siger han.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har søndag over for DR Nyheder lagt op til strafskærpelser på området med seksuelle krænkelser af børn.

Regeringen vil ifølge DR Nyheder til efteråret fremsætte et lovforslag, der skal skærpe straffen for "anden kønslig omgang end samleje med et barn under 15 år" med 50 procent, når man sammenligner med strafniveauet i dag.

Regeringen vil mandag præsentere sit udspil på et pressemøde.

Et tilsvarende udspil var kommet frem i pressen i marts sidste år, men få dage senere kom coronanedlukningen, så fokus blev rettet andetsteds hen.

Et andet element i regeringens udspil er, at personer, der er dømt for at have begået seksuelle overgreb mod børn, skal have inddraget deres pas i en periode.

Det skal forhindre, at de rejser til udlandet for at begå flere overgreb mod børn.

Ifølge Karina Lorentzen Dehnhardt giver det god mening, såfremt initiativet er rettet mod for eksempel et land som Filippinerne, hvor rigtig mange børn bliver udsat for seksuelle overgreb.

- Jeg er rigtig positiv i forhold til at få kigget på rejsemulighederne for dømte pædofile.

- Nogle af de lande, der har særlige udfordringer med misbrug af børn, for eksempel Filippinerne og Thailand, har bedt om vores hjælp til at få gjort noget ved det her, siger hun.

Kristian Hegaard og De Radikale vil gerne vide, hvad for eksempel socialrådgivere mener om, at man fratager folk deres pas.

- Vi skal kigge på, om der er fagligt belæg for det, eller om det bare er et politisk forslag for at virke hård.

- Men vi er enige i grundintentionen, nemlig at vi skal forebygge og stoppe overgreb mod børn, siger han.

Dansk Folkeparti ser overordnet positivt på regeringens forslag om at forhøje straffene, men partiet mener, at der skal gøres mere.

- Det er da et skridt i den rigtige retning, men det er ikke nok, siger retsordfører Peter Skaarup (DF).

- Vi så gerne, at straffen for seksuelle overgreb mod børn blev fordoblet, hvorfor kun 50 procent? siger han.

