Danmark kan ikke forlade sig på, at teknologien vil løse store dele af klimaudfordringen, siger støttepartier.

Det falder ikke i god jord hos støttepartierne, at regeringen har lagt op til, at klimaindsatsen skal lægge sig op ad troen på, at teknologien vil udvikle sig eksponentielt frem mod 2030.

Tanken blev så småt lanceret af statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge, og finansminister Nicolai Wammen (S) fulgte torsdag op i et større interview med Berlingske.

Her henviser han til, at udviklingen kan blive som en hockeystav. Med henvisning til kurver for eksponentiel udvikling, der stiger meget hurtigt over kort tid, hvilket som sådan kan anses at have form som en hockeystav.

At sætte sin lidt til det får dog en hård medfart af regeringens støttepartier.

- I al den tid, jeg har levet, har man håbet på, at teknologien ville komme og redde os fra klimaændringerne. Men det er ikke sket. Udledningen er bare steget.

- Jeg er alvorligt bange for, regeringen i sådan en "Bjørn Lomborgsk" (dansk klimaskeptiker, red.) drøm håber, at der kommer noget og redder os alle sammen i 2029.

- Sætter man sin lid til det håb, risikerer man at sætte alt over styr. Det er slet ikke god nok, siger klimaordfører for Enhedslisten Mai Villadsen.

Modtagelsen hos De Radikale er ikke meget bedre. Skatteordfører Kathrine Olldag mener, at regeringen "sidder på hænderne".

- Der er dømt nøl. Det virker, som om regeringen tror, at man kan brande sig ud af alting.

- Hvis de lægger hele ansvaret over på teknologien og forskningen, så svarer det til at tro på, at fuglene på taget kan klare det hele for os om ti år. Det er der ingen, der ved, om de kan. Vi skal arbejde med det, vi har nu, siger hun.

Efter et samråd om bredbånd svarede klimaminister Dan Jørgensen (S) kort på spørgsmål om troen på, at teknologien om få år vil kunne løse mange af klimaudfordringerne.

- Vi mener, at effekterne af de investeringer i teknologi, der bliver gjort nu, vil komme meget hurtigt til sidst. For eksempel udvikling af teknologi som "karbon capture and storage", "Power2X" og andre steder, hvor vi i dag ikke har løsninger.

- Nogle gange sætter man gang i nogle ting, der først vil give effekt, når vi nærmer os 2030, siger ministeren.

