Ved mandagens forhandlinger om en finanslov har regeringen droppet sine planer om at spare på støtten til friskoler fra år 2021. Det oplyser De Radikales leder Morten Østergaard.

Det samme oplyser Enhedslistens forhandlere til TV2 News.

I alt ville besparelserne have indbragt omkring 300 millioner kroner årligt, oplyser Morten Østergaard.

Regeringen havde foreslået at sænke det, der hedder koblingsprocenten. Det er et tal, der angiver, hvor stort et tilskud skolerne modtager per elev.

Regeringen vil sænke den fra 76 procent til 71 procent fra 2021. Men det er nu droppet.

Opdateres...

/ritzau/