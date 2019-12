SF og EL er utilfredse med, at regeringen ikke lægger op til at tilføre flere penge til kontanthjælpssystem.

I juni indgik Socialdemokratiet i forståelsespapiret med De Radikale, SF og Enhedslisten en aftale om, at Ydelseskommissionen, som S-regeringen skulle nedsætte, skulle gentænke ydelserne i kontanthjælpssystemet.

Tirsdag præsenterede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) så kommissoriet for Ydelseskommissionen. Og indholdet vækker stærk utilfredshed hos flere af regeringens støttepartier.

SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, er utilfreds med både processen og indholdet i det, regeringen har præsenteret.

- Vi skal i gang med at bekæmpe børnefattigdom. Det bør stå øverst på kommissionens opgaveliste, men fattigdom er ikke nævnt med et ord. Det er både uambitiøst og skuffende, siger Karsten Hønge i en skriftlig kommentar.

I forståelsespapiret står der, at Ydelseskommissionen skal vise en vej til at afskaffe kontanthjælpsloftet, "uden at det omvendt bliver muligt at modtage offentlige ydelser i ubegrænset omfang".

Karsten Hønge undrer sig over, at anbefalingerne skal være udgiftsneutrale.

- Det er grotesk, at kommissionens anbefalinger skal være udgiftsneutrale.

- Det var jo det, der stod i fadæsen med dagpengekommissionen (som blev nedsat i 2014, red.), hvor man på forhånd bandt medlemmerne på hænder og fødder i forhold til at tænke i konstruktive løsninger, siger han.

SF siger, at det var aftalt, at partiet skulle inddrages i formuleringen af kommissoriet. Men at dette ikke er sket.

- Jeg er målløs over, at regeringen bare går solo på så vigtigt et område. Det er dybt utilfredsstillende, siger Karsten Hønge.

Også hos Enhedslisten er man helt uforstående over for indholdet af kommissoriet.

Herunder at børnefattigdom ikke bliver nævnt. Og at der ikke står noget om at tilføre flere penge til området.

- Det betyder jo, at hvis vi skal sætte enkelte ydelser op for at få flere børn ud af fattigdom, så skal man på den anden side tage fra nogle andre, som er ramt af sygdom eller arbejdsløshed, siger beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez.

- Samtidig lægges der ikke op til et reelt opgør med kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, men kommissoriet forudsætter, at de to fattigdomsydelser rent faktisk bevares i en eller anden form.

- Det er fuldstændig forkasteligt, siger hun i en skriftlig kommentar.

Ydelseskommissionen går i januar i gang med at gentænke ydelserne. Kommissionen får et år til arbejdet.

/ritzau/