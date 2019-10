Der skal flere penge på bordet, når det gælder det grønne område, mener De Radikale, SF og Enhedslisten.

Flyskat, udtagning af landbrugsjord, mere skov, bedre forhold for elbiler og en langt billigere kollektiv transport.

Kravene på det grønne område er mange fra S-regeringens tre støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten.

Trioen var mandag til forhandlinger om næste års finanslov hos finansminister Nicolai Wammen (S).

Og fælles for støttepartierne var et klart budskab til Wammen: Der skal afsættes flere penge til grønne prioriteringer, end det regeringen har spillet ud med.

Wammen fastholder efter mandagens forhandlinger, at regeringen har prioriteret klimaet højt.

- Regeringen har lagt et meget ambitiøst forslag på bordet. Også når det gælder det grønne.

- Mere end to milliarder kroner ekstra vil vi sætte af, og så har jeg haft besøg af nogle partier, der gerne vil sende endnu flere penge ind på den grønne indsats. Der må vi prøve at se, hvad vi kan blive enige om.

- Men man skal bare lige huske, at som finansminister har jeg ikke bare et pengetræ, som jeg bare kan ryste. Det er også vigtigt for mig, at vi ud over at styrke den grønne indsats investerer i vores velfærdssamfund, siger Wammen.

Regeringen har afsat 2,1 milliarder kroner til grøn omstilling og 2,1 milliarder kroner til en forhandlingsreserve, som dog skal dække meget andet end klimaet.

