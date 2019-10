Enhedslisten og De Radikale mener, at S-regeringen skal arbejde for at hente danske børn hjem fra lejre.

Det er noget rigtig skidt at være dansk fremmedkriger og eksempelvis kæmpe for den militante bevægelse Islamisk Stat. Men det skal ikke gå ud over børnene, at mor eller far er taget til fange i Syrien.

Sådan lyder det fra regeringens støttepartier Enhedslisten og De Radikale, som mener, at Danmark skal få danske børn hjem fra lejre i Syrien.

Meldingen kommer, efter at Weekendavisen har beskrevet, hvordan Udenrigsministeriets Borgerservice har meddelt, at de danske myndigheder afviser at hjælpe danske fremmedkrigere, der er taget til fange i Syrien.

Det betyder også, at danske myndigheder ikke vil arbejde på at få danske børn af fremmedkrigere hjem det krigshærgede land.

- De danske myndigheder har et ansvar for at få bragt de danske børn i sikkerhed, siger Eva Flyvholm, Enhedslistens udenrigsordfører.

- Det er børn på to, tre, fire år, ja, sågar et barn på 11 måneder. Disse børn er den danske stats ansvar. Situationen dernede er usikker. Vi ved, at der ikke kommer mad frem til lejrene, siger hun.

Også De Radikales politiske ordfører, Sofie Carsten Nielsen, mener, at danske børn skal bringes til Danmark.

I alt opholder der sig mindst 15 mænd og kvinder med tilknytning til Danmark i to forskellige lejre og et fængsel i Syrien. Samt omkring 30 børn, skriver Weekendavisen.

Udenrigsministeriets Borgerservice har ifølge avisen de seneste dage sendt et brev til familier i Danmark, der er pårørende til fremmedkrigere.

I brevet står der blandt andet, at "fremmedkrigerne må selv tage ansvar for deres handlinger og for at have rejst ud med børn eller fået børn i konfliktzonen".

Omkring 30 danske børn af danske fremmedkrigere befinder sig i de kurdisk kontrollerede lejre al-Hol og al-Roj.

- Det er ansvarsfralæggelse at efterlade små børn, som er fuldstændig uden skyld i deres forældre handlinger, i lejre, hvor der er risiko for, at de kan dø af sult, siger Flyvholm.

