Retsordførerne fra SF og Enhedslisten kritiserer dom på to års fængsel til kvinde efter demonstration.

Det er helt forkert, at en 30-årig mor til to fredag blev idømt to års fængsel i Københavns Byret for blandt andet at have opfordret til vold under en demonstration i København i januar.

Det siger SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, som finder straffen for hård.

- Kvinden har begået nogle meget grove og uacceptable ting, som helt sikkert skal straffes. Det bliver de også.

- Men det var aldrig tanken, at reglerne om dobbeltstraf skulle bruges på en sag som hendes, siger hun i en skriftlig kommentar med henvisning til en lovændring sidste år.

Demonstrationen var organiseret af bevægelsen Men In Black, der er imod coronarestriktionerne.

Kvinden er blandt andet dømt for at have opfordret til overfald med kast af kanonslag, sten, dåser og fakler mod betjente ved demonstrationen, der udviklede sig til uroligheder på blandt andet Rådhuspladsen.

Her holdt hun en tale, hvor hun blandt andet spurgte demonstranterne, om de var "klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke-voldelig måde". Hun gik også forrest i demonstrationen flere gange og kom med tilråb i en megafon.

16 betjente blev ramt af genstande under urolighederne.

Straffen er blevet fordoblet i forhold til, hvad en tilsvarende sag normalt ville udløse af straf. Retten har nemlig fulgt anklagemyndighedens påstand om at tage en særlig paragraf i straffeloven i brug, paragraf 81 d.

Den handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark" og giver retten mulighed for at hæve straffen til det dobbelte.

Det blev sidste år besluttet af Folketinget med et lovforslag, som alle andre partier end Enhedslisten og De Radikale stemte for.

- Coronabestemmelsen om dobbelt straf finder anvendelse, sagde retsformanden ved domsafsigelsen fredag.

Han henviste til, at reglen blev indført, da der blev vurderet at være en vis risiko for, at man ville se optøjer i gaderne under epidemien, samt en vis sandsynlighed for, at politiet kunne blive udsat for vold og trusler i deres arbejde med at håndhæve tiltagene.

Men det er helt vildt, at kvinden skal have dobbeltstraf, mener Karina Lorentzen Dehnhardt, hvis parti altså stemte for lovforslaget sidste forår.

- Det er jo tilfældigt, at deres demonstration lige handler om coronarestriktioner, og selv om lovovertrædelserne er slemme i sig selv, er de ikke mere eller mindre slemme, end hvis de var foregået ved en ungdomshusdemonstration.

- Det bør vi altså lave om, for ellers bliver det jo særligt risikabelt at møde op til coronarelaterede arrangementer i fremtiden, og det synes jeg er på kant med frihedsrettighederne, siger hun.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, er også hård i sin kritik.

- Paragraffen for coronakriminalitet skulle ALDRIG have været der. Helt vanvittigt at få dobbeltstraf for coronakritik. Man skal ikke frygte dobbeltstraf for at demonstrere mod regeringen. Ikke i en retsstat, skriver han på Twitter.

/ritzau/