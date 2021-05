Det kan blive dyrere i sidste ende, hvis der ikke sættes massivt ind nu med klimamål for 2025, mener partier.

Regeringen har hidtil fremført, at det kan blive dyrere, hvis man indgår et højere delmål, der skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2025.

Nu har støttepartierne så fredag fået presset regeringen til at gå med til 50-54 procent mindre udledning, mens regeringens udspil lød på 46-50 procent. De tre partier afviser dog regeringens argumenter som skræmmescenarier.

- Jeg køber simpelthen ikke argumentet om, at det bliver dyrere nu. Vi kan sagtens udrulle de ting og i virkeligheden få penge i kassen fra en CO2-afgift. Det synes vi, vil være klogt at gøre.

- Vi risikerer ellers at skubbe en handling frem til 2030 og så stå i en situation, hvor vi ikke kan nå det i sidste ende og derfor skal betale rigtig meget, siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL).

Fredag er regeringen blevet enig med de tre støttepartier om et delmål på 50-54 procent. Andre partier har mulighed for at tilslutte sig aftalen, men det er fortsat uvist, hvad de blå partier mener.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har tidligere argumenteret for, at det er vigtigt, at man ikke vælger løsninger, som er "ekstremt dyre eller ineffektive" i iveren efter at gøre noget i 2025.

Klimarådet har omvendt argumenteret for, at det kan blive dyrere at lade regningen vente til 2030. Det mener De Radikale også.

- Det er Klimarådets anbefaling, og det er det, fordi vi skal kunne nå målet om 70 procent i 2030. Hvis vi lavede en CO2-afgift, som var ens for alle sektorer, så var det den billigste måde at komme i mål på, siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R).

SF medgiver, at det kan koste mere på den korte bane, men det indhentes.

- Det komme til at koste endnu mere, hvis vi ikke gør det. Det er tydeligt rundt om i verden, hvad klimaforandringerne har af konsekvenser, også økonomisk. Prøv at spørge en husejer, hvad det koster at have vand i kælderen.

- Den økonomidiskussion kan vendes om, men selvfølgelig vil det koste på den korte bane, og der må vi diskutere, hvilke virkemidler vi vil tage i brug, for de koster noget forskelligt, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

/ritzau/