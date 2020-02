SF, De Radikale og Enhedslisten vil ændre regler om skolestart, inden de nye årgange starter i skole.

SF, De Radikale og Enhedslisten ønsker, at børn skal have mulighed for at starte senere i skole, hvis forældrene ønsker det.

Dermed ligger partierne igen pres på regeringen for, at der sker noget, inden de nye årgange begynder i skole efter sommerferien. Regeringens tøven rammer børnene, lyder det fra partierne.

Det skriver DR.

Støttepartierne er ved at miste tålmodigheden med regeringen, da handling på området allerede blev formuleret i det såkaldte forståelsespapir, som var en politisk aftale mellem regeringen og de tre støttepartier.

- Vi lovede at ændre det i valgkampen og i forståelsespapiret. Det skal være færdigt inden sommerferien. Når man er enige om at gøre noget, så lad os dog komme i gang, siger Jacob Mark, der er børneordfører i SF, til DR.

Socialdemokratiet lovede før valget at tage fat på problemstillingen og ændre reglerne for udsættelse af skolestart.

/ritzau/