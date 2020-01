Regeringens støttepartier forlanger en særlig frihedskommission nedsat, men det afviser justitsministeren.

Anført af Enhedslisten vil regeringens støttepartier have nedsat en kommission, der skal gennemgå de seneste 20 års antiterrorlovgivning med henblik på at tilbagerulle visse initiativer.

Det skriver Berlingske.

- Der har været en bekymrende udvikling i løbet af de seneste to årtier, hvor der har været en tendens til salamimetoder, når det gælder vores frihedsrettigheder, siger partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, til avisen.

Kravet om en frihedskommission kommer, efter at flere juridiske eksperter før jul advarede mod en udvikling i dansk politik, der udfordrer fundamentale værdier i samfundet.

- Der er en politisk tænding og et usundt kapløb om at vise handlekraft, som gør, at de klassiske samfundsværdier og retsgarantier i stadig højere grad skydes til side, lød det eksempelvis fra Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Mens både De Radikale, Alternativet og SF støtter forslaget, er regeringen og oppositionspartier som Venstre og De Konservative afvisende.

De Konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, betegner ideen om en kommission som et forsøg fra Enhedslisten på at få tilbagerullet mange års stramninger i rets- og udlændingepolitikken.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) understreger, at det er afgørende at sikre sig mod antidemokratiske tendenser og kriminelle bander.

- Det er en helt relevant diskussion, som flere partier gerne vil rejse, der handler om, hvor vi som samfund er på vej hen. Men det er for mig at se en politisk diskussion, snarere end en juridisk diskussion eller en diskussion for eksperter, siger justitsministeren til Berlingske.

