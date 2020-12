Efter rapport har konkluderet, at Inger Støjberg (V) var vidende om ulovlighed, rynker rød blok brynene.

Instrukskommissionen, der har gransket daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) instruks om at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, har konkluderet, at hun var advaret om ulovligheden.

Selv om kommissionen ikke har kunnet konkludere, at Inger Støjberg direkte bad embedsværket om at bryde loven, mener både SF og De Radikale, at sagen er alvorlig.

- Det ser meget alvorligt ud for Støjberg. Beretningen skal nærlæses, men tyder på bevidst brud på love over en længere periode og efter gentagne advarsler, skriver SF's formand, Pia Olsen Dyhr, på det sociale medie Twitter.

Partiets retsordfører, Karina Lorentzen, skriver i en kommentar, at partiet nu vil have eksterne jurister til at vurdere rapporten, inden der kan træffes beslutning om, om der skal indledes en rigsretssag mod Inger Støjberg.

- Nu skal vi have læst hele beretningen, men umiddelbart ser det ud til, at Støjberg fastholder sin ulovlige instruks både internt og eksternt. Også efter hun godkender det notat, som ellers har været hendes forsvar. Det er meget alvorligt.

- Derfor bliver vi i første omgang nødt til at have uvildige advokater til at tage stilling til, om der er stof nok til en retssag. Akkurat som man gjorde det i Tamil-sagen, skriver hun.

De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, har lagt et billede på Twitter af sig selv på Christiansborg over den frise, hvor der står: "Lov er lov og lov skal holdes".

I et efterfølgende tweet skriver han:

- Ser alvorligt ud: Blev advaret af departement. Instruks var undtagelsesfri. Ministernotatet (den hvide kanin) klart afvist. Fastholdt ønske om adskillelse trods advarsler. Handlet klart ulovligt. Afgivet ukorrekte oplysninger til Folketinget og Ombudsmand.

/ritzau/