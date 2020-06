Der forhandles søndag om en hurtig genstart af luftfarten, der er hårdt ramt af udbruddet af coronavirus.

Klimaet skal tænkes ind i en genstart af luftfarten.

Sådan lyder meldingen fra regeringens støttepartier inden søndagens forhandlinger om en genstart af den hårdtprøvede branche.

- Vi deltager gerne i at redde luftfarten. Men det skal være på en grøn måde, siger Andreas Steenberg, transportordfører for De Radikale.

Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, mener, at enhver støtte til luftfartens genstart skal mødes med grønne modkrav.

Også SF melder sig i koret af partier, som vil have klima tænkt ind i genstarten. Klimakrisen er nemlig ikke forsvundet under virusudbruddet.

- Derfor synes jeg, det er utrolig vigtigt, at vi i de her forhandlinger får lagt nogle håndfaste grønne krav på bordet, som de skal leve op til, og som vi kan følge løbende, hvis vi skal give den hjælp, de har brug for, siger Anne Valentina Berthelsen, der er transportordfører.

Udbruddet af coronavirus har haft store konsekvenser for luftfartsbranchen, da lukkede grænser har betydet, at flyene har måttet blive på jorden.

Det har givet store tab og betydet fyringer hos både flyselskaber og lufthavne.

Blandt andet SAS har lagt op til at afskedige 5000 - heraf 1700 i Danmark.

Hvad regeringen har af forslag til genstarten, er dog ikke noget, som støttepartierne har fået indblik i endnu.

Først til forhandlinger søndag aften løftes sløret for forslagene, og det kritiserer Henning Hyllested fra Enhedslisten.

Hos SF ventes der også på regeringens udspil. Først bagefter vil partiet løfte sløret for konkrete forslag.

- Jeg håber, at de har indstillet sig på, at vi kan gå hjem at tygge på det efter mødet i aften.

- Det er lidt svært at komme med et færdigt udspil til noget, man ikke aner, hvad er, siger Anne Valentina Berthelsen.

/ritzau/